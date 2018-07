Ce coup de cœur de la rédaction vous emmène en pays d’Othe et dans le Florentinois à la rencontre d’une personnalité qui a fait beaucoup pour la promotion de ce territoire.

Vaudeurs, France

Depuis les années 1990, Louisette Frottier productrice de cidre avec son mari à Vaudeurs, se bat pour faire connaitre et reconnaitre le cidre du pays d'Othe. Un engagement qui à l'époque demandait pas mal de ténacité se souvient Louisette Frottier. "C'était le balbutiement du lancement des produits du terroir. Le cidre était une boisson familiale, plutôt banale qui n'était pas du tout valorisé. Et c'est à la foire de Sens en 1990 que pour la première fois j'ai invité d'autres producteurs de cidre de la région à venir faire déguster leur production. Pour cela, j'ai créée un syndicat de producteurs, puis lancé la première fête du cidre à Serilly, un village d'une quarantaine d'habitants à une trentaine de kilomètres de Vaudeurs. Il y a eu deux mille personnes, il y avait embouteillage, il fallait quand même le faire! se souvient Louisette.

Louisette Frottier productrice de cidre à Vaudeurs © Radio France - Isabelle Rose

Inarrétable , elle se lance ensuite dans la reconnaissance de la route du cidre et des pressoirs pour faire venir les touristes. "Le tourisme a pris une place importante même si c'est discret, on a quand même de beaux paysages, le calme et puis la boisson qui pétille, le cidre, qui nous donne le coup de fouet, le tonus ajoute Louisette dans un large sourire.

Aujourd'hui, il reste seulement trois producteurs de cidre en pays d’Othe qui produisent entre douze et quarante mille bouteilles, chacun, chaque année. Un cidre que Louisette fait découvrir lors de la visite de son musée du cidre chez elle à Vaudeurs.

le cidre du pays d'Othe © Radio France - Isabelle Rose

Le Musée de la Pomme et du Cidre. Les Brissots - 89 320 VAUDEURS Tél.-Fax : 03 86 96 25 37. Site internet : www.cidrefrottier.com,