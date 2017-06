Coup de frein sur l'agriculture bio en Meurthe-et-Moselle

Avec le plafonnement des aides à la conversion, le nombre d'exploitations bio devrait stagner cette année après deux années exceptionnelles. Explications.

Coup d'arrêt pour l'agriculture bio en Meurthe-et-Moselle cette année. Après deux années de très forte augmentation et une multiplication par deux des surfaces cultivées en bio (de 6.500 à 14.000 hectares), l'année 2017 devrait voir ce chiffre stagner. Une petite dizaine de conversion devraient débuter cette année, selon la chambre d'agriculture de Meurthe et Moselle, et encore , sur de toutes petites surfaces. La cause ? Un plafonnement des aides à la conversion au bio versées aux agriculteurs par l'Europe, l'Etat via la région et l'agence de l'eau.

Moins d'aide pour passer au bio

La hausse du nombre d'exploitations bio (de 100 à 170) a été tellement rapide que l'enveloppe prévue pour aider les agriculteurs a été largement entamée. Cette année, les aides à la conversion sont donc plafonnées, comme l'explique Pascale Gaillot, présidente de la commission agriculture à la région Grand Est :

Une exploitation, qui l'année dernière, pouvait toucher jusqu'à 30.000 euros par an pendant cinq ans. Si elle se lance en 2017, elle ne pourra toucher que 10.000 euros par an pendant cinq ans. L'agriculteur a peut-être intérêt cette année à ne pas convertir toute son exploitation."

"Mauvais signal"

Ces aides permettent normalement de compenser la perte de revenus des premières années car un agriculteur en conversion ne vend pas tout de suite sa production au tarif du bio. Ce plafonnement est un mauvais signal envoyé aux professionnels selon Corinne Revest, responsable du service agronomie-environnement à la chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle :

On avait lancé une dynamique qui marchait avec des agriculteurs qui y croient, qui réfléchissent. Effectivement, ce coup de frein est un petit peu mal vécu."

La chambre et la région Grand Est espèrent que l'enveloppe sera revue à la hausse l'année prochaine. Les agriculteurs bio comptent sur leur nouveau ministre Jacques Mézard pour redonner de l'élan au bio.