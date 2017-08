Coup de froid sur les glaces artisanales de Lorraine

Depuis le début de l'année, la météo lorraine souffle le chaud et le froid avec les fabricants de glaces artisanales. A cause du gel, la production arboricole a souffert mais les chaleurs précoces du mois d'avril poussent les Lorrains à consommer. Il va falloir faire une croix sur certains parfums !

Dans son atelier de fabrication à Ochey, Anne-Marie Marchetto transforme en sorbet jusqu'à 80 litres de purée de fruits par jour. Avec les beaux jours du printemps, 2017 est une année est particulièrement fructueuse pour elle :

Ça a commencé de bonne heure. D'habitude on commence en juin, mi-juin, mais là avril-mai on avait déjà bien commencé"

L'arboriculteur Bernard Mangin et sa compagne Anne-Marie Marchetto ont dû faire face à de maigres récoltes, notamment pour les framboises et les groseilles. © Radio France - Marie Roussel

Une météo favorable, donc, pour cette fabricante de glaces mais beaucoup moins pour son plus gros fournisseur et compagnon Bernard Mangin. Les fruits de cet arboriculteur ont souffert du gel. "On a gelé à 80% nos productions de framboises", regrette-t-il. Les cassis et les groseilles n'ont pas été épargnées. Anne-Marie Marchetto a donc du compléter ses stocks et s'approvisionner ailleurs.

Pour l'instant j'ai racheté une centaine de kilos. C'est exceptionnel cette année : d'habitude on produit et je transforme."

Un problème global

La cueillette de myrtilles sauvages a été également très maigre dans les Vosges. Anne-Marie Marchetto a donc dû faire une croix sur son sorbet préféré. Francis Breyer, gérant des Frissons de Fanny vend en Lorraine des glaces produites en Ardèche mais sa société est confrontée au même problème d'approvisionnement :

On a des phénomènes météorologiques qui gênent ou vont gêner l'approvisionnement de certains fruits comme les mirabelles, la quetsche, la groseille, la cerise qui a été problématique cette année."

