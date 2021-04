Coup de gel dans l’Yonne : mauvaise mayonnaise pour les asperges

Les asperges touchés par le gel présentent un aspect jaune translucide et sont beaucoup plus molles, contrairement aux autres (premier plan) qui restent très blanches

Le gel inquiète les agriculteurs de l'Yonne Après une belle période de douceur, les températures sont négatives la nuit, depuis lundi. Cet épisode devrait durer jusqu'à jeudi. Le gel menacent donc de brûler les premiers bourgeons du printemps. C'est vrai pour la vigne et les arbres fruitiers par exemple; c'est vrai aussi pour les asperges dont la récolte vient de commencer comme pour la Maison Nevers une exploitation familiale de Fleury La Vallée.

Le gel : un danger pour les jeunes plantations

Pour le troisième jour de récolte de l'année, c'est une bien mauvaise surprise. Une partie des asperges est invendable. "Il y a déjà moins de quantité", explique Ophélie Nevers, "en plus, les asperges qui étaient un petit peu avancées et sorties d'un peu plus d'un centimètre, sont gelées", regrette t-elle, "ça se voit à la pointe, quand elle n'est pas dans la terre, elle est jaune translucide. Quand c'est comme ça , c'est fichu."

La pointe d'une asperge qui a pris le gel perd sa blancheur, pour devenir jaune. © Radio France - Thierry Boulant

Des pointes jaunes translucides : c'est fichu

Trente pour cent des asperges ramassées mardi sont bonnes à mettre à la poubelle. Sur les dix hectares consacrés à cette production, deux sont réservés à de jeunes plantations. Et c'est pour elle que ce froid est le plus délicat. "Les jeunes plantations montent en végétation pendant trois ans. Elles ne sont pas cueillies", détaille Ophélie "du coup, le froid descend dans la griffe et ça risque de la geler : soit elle est fichue, soit elle sera de moins bonne qualité pour les années de pleine production."

à lire aussi EN IMAGES - De plus en plus de distributeurs automatiques pour les produits locaux de l'Yonne

Les agriculteurs travaillent quotidiennement avec les aléas de la météo et ce n'est pas la première fois, précise Patricia, la maman d'Ophélie que le gel frappe au mois d'avril. "Il y a deux ans, il y avait eu aussi du gel," raconte t-elle, "mais cette fois-ci, c'est trois jours de suite". Trois jours de crainte, et trois jours qui auront des répercussions immédiates sur la production et, à plus long terme, sur les nouvelles plantations.