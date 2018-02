Un coup de pomme comme un coup de com'! La coopérative Naturellement Paysan distribuait pommes et poires mardi matin aux feux tricolores. Les 60 producteurs de fruits et légumes voulaient convaincre les automobilistes des bienfaits des circuits courts.

Coustellet, Maubec, France

Les soixante producteurs de fruits et légumes de la coopérative Naturellement Paysan de Maubec ont lancé leur "Coup de Pomme" comme un coup de com' ! Cette opération de promotion des circuits tenait dans un sachet et un sourire: une pomme, une poire et quelques mots au feu tricolore de Coustellet pour séduire les automobilistes avec des fruits et légumes issus des exploitations locales.

La salade de Cheval-Blanc moins chère en circuit court qu'en grande surface discount

La coopérative Naturellement Paysan existe depuis quatre ans. Son magasin de producteurs à Coustellet séduit les touristes l'été mais à quelques jours du salon de l'Agriculture, les coopérateurs voulaient rappeler l'importance pour le terroir des circuits courts. Ils ont distribué une soixantaine de kilo de fruits cultivés à Cavaillon ou Cheval-Blanc. Etienne Lejeune est en charge du développement de Naturellement paysan explique que les automobilistes sont aussi sensibles à l'argument du prix: "notre salade est à 70 centimes. Elle est moins chère que chez Lidl. Elle n'est pas traitée et pousse à Cheval-Blanc!"

Naturellement Paysan prévoit de distribuer bientôt des fruits à d'autres automobilistes de Vaucluse. Naturellement Paysan sera au Salon de l’Agriculture 2018.