Coup de stress pour les producteurs de pommes creusoises avec le gel de ce lundi matin

Le gel, à cette période de l'année, c'est un peu le cauchemar des arboriculteurs. Tant que la période des saints de glace n'est pas passée, le stress est là, les températures nocturnes et matinales peuvent plonger et ruiner une récolte.

La météo prévoyant des températures négatives ce lundi matin, les arboriculteurs qui ont des moyens de protection pour leurs vergers les ont déployés ces derniers jours, pour atténuer l'effet du froid.

Ces moyens de protection sont divers. Jean-François Giraud par exemple, du verger de la Salle au Chauchet a deux dispositifs pour protéger ses arbres du gel :

On a une tour à vent, un grand mât qui fait une quinzaine de mètres de haut, avec une grande hélice. Cette hélice elle tourne très très vite. Elle aspire l'air qui est en altitude et elle le propulse sur le verger, ainsi on créé une bulle d'air chaud qui protège environ 4 hectares de verger. Sur une autre partie du verger, on a de la brumisation. L'eau fait de la glace au contact du végétal et sous la glace, le végétal est protégé.