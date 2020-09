Covid-19 : la Foire aux harengs de Dieppe annulée

À cause du Covid-19 et des contraintes sanitaires interdisant les rassemblements de plus de 5.000 personnes, la mairie de Dieppe a annoncé ce jeudi l'annulation de la 51e édition de la Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques qui devait avoir lieu les 14 et 15 novembre 2020.

La 51e édition aurait dû avoir lieu les 14 et 15 novembre 2020. La Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques de Dieppe est annulée à cause du Covid-19, annonce ce jeudi dans un communiqué la mairie : "Les contraintes sanitaires imposées par l'État dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus empêchent la tenue de ce grand événement." La 50e édition avait accueilli plus de 150.000 visiteurs en 2019, dont près de 65.000 touristes.

"Le protocole sanitaire imposé par l'État pour les grands événements interdit des rassemblements excédant 5.000 personnes. Une contrainte insurmontable qui empêcherait le public, les restaurateurs, les déballants et les acteurs de la pêche locale de vivre pleinement la Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques", indique encore le communiqué.

"La Foire perdrait son âme"

Une décision justifiée selon Dominique Patrix, adjoint au maire en charge de la mer et de l'identité maritime : "La Foire perdrait son âme et ce qui fait son authenticité ! C'est une fête populaire, une fête des gens de mer. Nous ne voulons pas qu'elle se résume à un site grillagé, sans couleur et sans odeur. Alors dès maintenant, nous sommes projetés vers novembre 2021 et la prochaine édition."

À défaut de cette grande foire, "la coquille Saint-Jacques sera cependant bientôt de retour sur les étals des marchés de vente directe des Barrières et du quai Trudaine, puisque la saison ouvre le 1er octobre. Le hareng sera lui aussi à la fête dans toute la ville durant le mois de novembre", rappelle le communiqué.