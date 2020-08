Covid-19 : le concours du meilleur Saint-Nectaire s'est déroulé à huis clos

Les quelques chaises installées dans le hall de la mairie de Besse e -Chandesse resteront vides. Seuls les jurys sont autorisés à entrer et à déambuler autour des 66 fromages en compétition cette année. Le public manque à Christian Rouchy, organisateur du concours : "C'est forcément décevant, d'autant plus qu'il y a beaucoup de touristes en ce moment dans la région... Ça aurait été un plaisir de leur faire découvrir ce fromage. Ce concours, c'est une tradition, et les professionnels de la filière y sont attachés. Cela reste important qu'il ait lieu."

Les différents Saint-Nectaire ont été évalués selon leur aspect extérieur, leur pâte et leur goût. © Radio France - Sarah Calamand

Pour la première étape, les jurys, visière en plastique sur le front, palpent à mains nues chaque fromage. L'aspect extérieur, la pâte puis le goût sont notés. Les débats font rage autour des tables, parfois pour un quart de point. Pas besoin d'être producteur de longue date pour savoir reconnaître un bon Saint-Nectaire. Il suffit d'être passionné, comme l'est Jean-Pierre Chassang, maire de Verrières, une commune de l'AOP. Et l'élu prend son rôle très au sérieux. "Je suis né dans une laiterie et j'ai toujours fréquenté le milieu agricole. Donc j'ai voulu m'engager et défendre ce produit."

Une filière ralentie par le coronavirus

Le marché du Saint-Nectaire a souffert de la crise sanitaire. "Comme l'ensemble des marchés alimentaires au moment de la crise, nous avons subi une chute des ventes.", se rappelle Emilie Rousset, directrice de l'Interprofession AOP Saint-Nectaire. "Actuellement, la filière fermière, qui représente plus de la moitié des volumes de Saint-Nectaire est repartie sur une bonne dynamique, poussée par le tourisme. La filière laitière peine encore à retrouver les niveaux de vente pré-crise."

Elle constate cependant un engouement autour du produit, engouement que partagent les jurys qui restent toujours aussi exigeants, avec ou sans public. A l'issue de la journée, le GAEC de Brion Haut à Compains remporte le titre de meilleur Saint-Nectaire 2020.