Covid-19 : les fromages auvergnats affinés, pas confinés précise la filière

La filière des fromages AOP tente de s'organiser en Auvergne pendant la crise sanitaire. Les producteurs ne savent plus comment écouler leurs stocks. Alors que c'est la pleine période de fabrication.

Il y a quelques jours, le Conseil National des Appellations d'Origine Laitières (CNAOL) craignait un appauvrissement alimentaire des assiettes des Français. "Nous y sommes" déclare Michel Lacoste, président du CNAOL. "Durant les premières semaines de cette crise sanitaire, les Français se sont détournés de nos fromages AOP, allant vers des produits utilitaires et de première nécessité" poursuit cet éleveur près de Marcolès dans le Cantal. "Pendant ce temps, nos entreprises laitières et producteurs fermiers, en capacité de produire, ne peuvent plus écouler leurs produits. Nous demandons des mesures d'urgences aux pouvoirs publics".

Affiné mais pas confiné

Car la fabrication n'attend pas. Les vaches produisent du lait. Et il faut trouver des débouchés pour écouler les fromages. Selon les secteurs, les commandes seraient en baisse de 25% à 80%. Et même si certains marchés ont pu être maintenus, cela ne suffit pas pour beaucoup de producteurs qui s'inquiètent de l'évolution de la situation. Dans la grande distribution, la plupart des rayons qui vendent du fromage à la coupe ont fermé. Face à l'urgence, c'est le systême D. Le Gaec de la route des caves à Beaune le Froid, dans le Puy-de-Dôme, propose par exemple de livrer, avec masque et gants, les consommateurs. Les clients sont toutefois invités à regrouper leurs commandes. D'autres essayent de vendre directement sur l'exploitation.

Pour préserver les stocks, la congélation pourrait être une solution. La filière a demandé une dérogation à l'INAO, l'institut national de l'origine et de la qualité, car ce n'est normalement pas possible à cette période.

350 000 litres de lait chaque jour

Mais pour fabriquer les cinq AOP auvergnates (Cantal, Salers, Bleu d'Auvergne, Fourme d'Ambert et Saint-Nectaire), ce sont 350 000 litres de lait qui sont transformés chaque jour. Les producteurs incitent les Auvergnats à ne pas oublier d'acheter le fromage produit près de chez eux pendant le confinement.