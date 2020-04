Covid_19 : les éléveurs du Grand Massif Central s'inquiètent de la baisse des prix

Inquiets de la baisse des prix, les éleveurs du Grand Massif Central demandent au Ministre de l'Agriculture une plus juste rémunération. Sinon, ils redoutent de graves conséquences.

Les éleveurs du Grand Massif Central ont écrit au Ministre de l'Agriculture pour demander une plus juste rémunération après qu'ils aient constaté une nouvelle baisse des prix payés, et fustigent la filière.

Des animaux conservés dans les exploitations

"Nous, les éleveurs du Grand Massif Central, sommes pleinement engagés auprès des consommateurs pour continuer à les approvisionner en viandes de qualité, issues d’un modèle d’élevage familial et à taille humaine, à l’origine de nombreux services rendus aux territoires et à l’environnement. Comme le Ministre de l’Agriculture l’a souligné, sans notre travail quotidien, sur nos exploitations, aucune matière première, aucun produit transformé, aucun aliment ne peut parvenir dans l’assiette des français, cependant, l’attitude irresponsable des acteurs de l’aval de la filière viande bovine a provoqué une nouvelle baisse du prix payé aux éleveurs".

Les éleveurs craignent de graves conséquences © Radio France - Isabelle Gaudin

Les éleveurs réclament une plus juste rémunération. _"Sans garanties d’un prix rémunérateur pour nos animaux, nous sommes dans l’obligation de les conserver sur nos exploitations, c_e n’est pas avec légèreté que nous prenons cette décision. Mais comprenez que, nous, éleveurs du Grand Massif Central, sommes écœurés du fonctionnement de notre filière et de l’attitude des grandes et moyennes surfaces". Les conséquences dans les exploitations pourraient être dramatiques. Les éleveurs lancent donc un cri d'alarme.

"Nous demandons aux Pouvoirs publics d’être les garants des annonces faites, une rémunération des agriculteurs à leurs coûts de production, car en ce temps de crise, le Ministre de l’Agriculture peut et doit instaurer un prix minimum payé aux éleveurs, et ce, sans aucun coût pour l’Etat ou pour le consommateur".