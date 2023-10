Crabe bleu en Corse : des pistes pour sauver la filière de la pêche

Le crabe bleu envahit les littoraux et les étangs. Photo d'illustration.

Il est devenu l’ennemi des pêcheurs corses : le crabe bleu. Arrivé d’Amérique du Nord depuis au moins deux ans sur le littoral corse selon les observateurs, cette espèce invasive omnivore fait de plus en plus de dégâts sur la faune sous-marine et le matériel de pêche.

Réunis à Bastia mercredi 4 octobre, le Comité des pêches, l’Office de l’environnement et la Direction de la mer et du littoral corse ont identifié des pistes pour tenter de maintenir la filière à flots. Rien n’est acté pour le moment.

Rémunérer les pêcheurs de crabe bleu

Pour réguler son expansion, les pêcheurs n’ont pas d’autre choix : il faut pêcher le crustacé en grande quantité pour empêcher qu’il ne se reproduise. En plus de demandes de financements de matériel de pêche plus résistant, les représentants de la filière demandent une rémunération propre au crabe bleu.

“On aimerait calquer le modèle en place en Occitanie, où les pêcheurs sont rémunérés environ 1200 euros pour la pêche du crabe bleu”, indique Jean-Louis Guiatella, le président de la commission étang du Comité des pêches de Corse. “C’est peu mais le complément de revenu se fait avec la vente du crabe bleu, et là-bas ils s’en sortent bien”, poursuit-il, tout en reconnaissant que le budget de la Corse serait sans doute moins élevé.

Manger du crabe... beaucoup de crabe

Pour pouvoir toucher ce complément de revenu issu de la vente du crabe bleu, encore faut-il qu’il soit consommé. “Ce n’est pas dans nos habitudes alimentaires et il faudra des mois voire des années avant que cela ne le devienne”, estime Daniel Defusco, le président du Comité des pêches de Corse.

“Une part des fonds européens auxquels prétend la filière sera consacrée à la communication autour du crabe bleu”, assure Daniel Defusco, qui espère que “les restaurateurs joueront le jeu”. Alors, peut-être, le crustacé investira les assiettes de l’île Les pêcheurs, eux, l’assurent : ils l’ont goûté et le trouvent excellent.