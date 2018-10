Craon, France

Près de dix mois après le début de l'affaire Lactalis, le groupe veut redonner confiance aux éleveurs laitiers.

Un accord a été passé avec les producteurs de l'usine de Craon, d'où étaient sortis les lots de laits infantiles contaminés à la salmonelle, pour revaloriser le prix de la tonne de lait.

338 euros la tonne de lait au 4e trimestre

Elle va donc passer de 321 à 338 euros la tonne pour le 4e trimestre 2018. Ce mardi 16 octobre, l'association des éleveurs laitiers a réuni une trentaine de ses membres à Ballots pour leur expliquer ces changements de rémunération.

"Nous sommes satisfaits de cette revalorisation et surtout de la méthode de rémunération", explique Florent Renaudier le responsable des producteurs de lait Lactalis pour la section de Craon.

Un médiateur pour renouer le dialogue

Pourtant ce n'était pas gagné, depuis le scandale, Lactalis cherche davantage à faire taire la polémique plutôt qu'à négocier avec ses éleveurs.

"Nous avons joué le côté filière à fond, on s'est soutenus entre nous mais on les a aussi soutenus eux, même si on était pas d'accord avec la valorisation de notre travail", souligne Florent Renaudier. "Sauf qu'à un moment ça s'est beaucoup dégradé".

ll y avait de moins en moins de réunions, de négociations, de discussions

L'organisation de producteurs demande donc à ce qu'un médiateur soit nommé. Lactalis accepte et les négociations ont pu reprendre. En septembre, le groupe industriel a obtenu le feu vert du ministère de l'Agriculture pour commercialiser à nouveau les poudres de lait fabriquées à Craon. Le 4 juillet dernier, les activités de séchage et de conditionnement de poudre de lait infantile avaient repris.