Création d’un institut sur l’agriculture du futur à Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne, France

Planet A, association créée à l’initiative du maire de Châlons-en-Champagne Benoît Apparu, a officiellement lancé ce 0 l’Institut des hautes études en agriculture (IHEA). Le principe est le même que le forum international annuel, organisé à Châlons : trouver des solutions pour l'agriculture de demain. En 2050, il y aura 9, 7 milliards d'humains à nourrir. On ne sait pas le faire aujourd'hui. Et on plus, pour y arriver, il faut protéger la biodiversité et réduire le réchauffement climatique.

"C'est un organisme d'échanges et de recherches" - Benoît Apparu, maire de Châlons-en-Champagne

Planet A crée donc un institut interdisciplinaire. Mais ce n'est pas à proprement parler un organisme de formation. Pas de cours ou de diplôme : les participants seront des responsables agricoles, des banquiers, des scientifiques, des ONG, des industriels, des politiques ou encore des responsables de la grande distribution. Le but est qu'ils puissent proposer des solutions et les porter dans leurs milieux respectifs. "Nous voulons aider les cadres de la société françaises, dont le sujet agricole n'est pas la compétence première, à réflechir à ces questions là" explique Benoît Apparu.

Pour créer cet institut, Planet A a fait appel à plusieurs partenaires : l' Université Reims Champagne Ardenne ( URCA), Sciences Po, le CNAM, AgroParisTech et Neoma Business School. L'institut accueillera ses premiers participants (payants) en septembre, dans des lieux qui restent à définir. Son budget est de 450 000 euros par an. Les personnes intéressées peuvent désormais faire acte de candidature, jusqu’au 30 juin à cette adresse mail : institut@planeta-initiative.com