Mont Lozère, Le Pont-de-Montvert, France

"La cohabitation entre le loup et l'élevage est impossible en France", s'insurge à quatre jours de son lancement officiel en Lozère la toute nouvelle Fédération nationale de défense du pastoralisme qui regroupe bergers, scientifiques ou encore élus des massifs de France. "L'objectif de la fédération est de rassembler et de soutenir les éleveurs victimes d'attaques des loups et des ours afin d'avoir plus de poids face au gouvernement", explique Olivier Maurin, coprésident de cette nouvelle fédération.

Olivier Maurin éleveur et coprésident de la Fédération nationale de défense du pastoralisme Copier

L'association, qui verra le jour officiellement dimanche à l'occasion de l'arrivée dans la station de ski du mont Lozère d'un troupeau de 2.400 brebis pour la transhumance, entend également sensibiliser les "citadins sur les ravages des politiques publiques" de réintroduction des grands prédateurs qui "condamnent" l'élevage de plein air.

Reportage de Said Makhloufi Copier

La France compte environ 360 loups (répartis en 52 meutes) et le plan du gouvernement vise une population de 500 spécimens de cette espèce protégée d'ici 2023.

Dans le même temps, il a autorisé l'abattage de 40 loups maximum en 2018. "Les mesures de protection contre les attaques que l'Etat subventionne fortement ont montré leurs limites puisque depuis 2006, année où elles ont été déployées, le nombre de victimes des loups a été multiplié par quatre pour atteindre 12.000 en 2017", déplore l'association.