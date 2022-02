EN CAMPAGNE(S) - La Creuse perdra-t-elle ses agriculteurs ? Rencontres avec des jeunes passionnés

Entre 2010 et 2020, la Nouvelle-Aquitaine a perdu 19.000 exploitations. Une ferme a donc disparu tous les cinq jours dans notre région, qui reste la première région agricole française. En Creuse, selon le syndicat des Jeunes Agriculteurs, 1.500 exploitants disparaîtront d'ici dix ans, soit la moitié de nos effectifs.

Les métiers de la terre séduisent moins qu'avant, d'autant plus que le métier a toujours été rude : pas de week-end, pas de vacances, une faible rémunération, des retraites modestes. En 2021, pour 120 départs à la retraite, la chambre d'agriculture de la Creuse a dénombré 69 installations, un chiffre en hausse notable par rapport à la moyenne des dernières années, qui s'établit autour d'une cinquantaine d'installations annuelles. 2019 a été une année "noire" pour la Creuse, avec seulement 25 jeunes qui ont démarré leur activité.

Jeunes agriculteurs, la relève - reportage de France Bleu Creuse Copier

Se pose donc la question du renouvellement des générations d'agriculteurs, en Creuse comme dans le reste de la France.

Ceux qui se préparent à reprendre le flambeau

Au lycée agricole d'Ahun, les futures générations d'agriculteurs sont formées. "Je ne pourrais pas exercer un autre métier", assure Yannis, 20 ans, qui compte s'installer avec son père en bovin viande dès qu'il en aura terminé avec sa deuxième année de BTS Acse (analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole). Autour de la table, Cédric, Louise et Fernand opinent. Eux aussi comptent reprendre les rênes de la ferme familiale. "Pas tout de suite, tempère Fernand, 19 ans. Je veux rejoindre mon père en bovin laitier, mais je voudrais voir d'autres choses avant, pendant quelques années, pour apprendre et m'améliorer."

Des lycéens du BTS Acse du lycée agricole d'Ahun - Lisa Melia

Louise, 19 ans également, s'est posée quelques questions, au collège. Elle a envisagé une autre voie que l'agriculture, "mais quand j'ai pris conscience de tout ce que j'allais perdre, en n'étant plus sur la ferme tous les jours... j'y suis revenue. Et puis, poursuit-elle, c'est notre patrimoine." À la fin de sa formation, elle retournera donc dans l'Indre, sur l'exploitation céréalière de ses parents. Même discours chez Cédric, qui ne rêve que de poursuivre dans la voie qui est celle de sa famille "depuis des générations".

Je ne souhaite pas reprendre la ferme familiale, même si ça me passionne, parce qu'on a du mal à vivre du métier d'agriculteur. - Célia, 19 ans

La seule exception dans le groupe d'amis, c'est Célia. Comme ses camarades, dès qu'elle s'exprime, la passion est évidente. Pourtant, elle ne deviendra pas agricultrice comme sa mère, qui élève des poules pondeuses et des vaches limousine : "Je veux vivre de mon métier et c'est devenu très difficile quand on a une ferme, donc je m'oriente plutôt vers le para-agricole, par exemple dans les ressources humaines, car je veux aider les agriculteurs Mes parents sont plutôt contents de mon choix. Au début, j'ai envisagé de faire tout autre chose, mais quand j'ai appris que ma ferme allait être vendue, ça a été un traumatisme. C'est toute mon enfance, c'est toute ma vie, c'est qui je suis. Alors je suis revenue vers le monde agricole, mais dans le para-agricole."

Se diversifier pour survivre

En arrivant à Maison Feyne, devant la bergerie de Théoline, on remarque d'abord le chantier qui s'achève. Un charpentier s'affaire, pour terminer le bâtiment de traite des brebis. "J'ai 130 brebis, une trentaine de béliers, des agneaux et des agnelles", énumère Théoline, 20 ans, qui nous présente aussi Rustine et Sundea, les deux chiens qui ne la quittent pas, ainsi qu'une ribambelle de chats qui jouent dans la paille.

La jeune femme est installée depuis un an. Seulement 26% des jeunes installés ont entre 18 et 20 ans, en Creuse, selon les chiffres de la chambre d'agriculture. La moyenne d'âge à l'installation se situe plutôt à 27 ans dans notre département. "Je voulais commencer très vite, explique Théoline, coiffée d'un bonnet estampillé "paysanne et fière de l'être". Mes parents ne voulaient pas que je m'installe après mon bac. Ils ont des Limousines. Alors j'ai fait un certificat de spécialisation en brebis laitière dans l'Aveyron. Ça m'a permis de voir comment les autres travaillent et d'approfondir mes projets."

Théoline élève une centaine de brebis et souhaite vendre des fromages à la ferme - Lisa Melia

Théoline ne coupe pas les queues de ses brebis, donne un prénom à chacune d'entre elles, "car ce sont mes associées, ce ne sont pas des numéros". Elle veut se lancer en ce début d'année 2022 dans la production et la vente de fromage de brebis, à la ferme, "en espérant que les clients viennent jusqu'ici" ! Elle espère aussi que son pari de se diversifier, par rapport à l'exploitation de ses parents, sera payant. "Quand on veut de la qualité, il faut aller la chercher au prix que ça vaut", conclut-elle.

Celui qui s'inscrit dans une tradition familiale

Vingt kilomètres à l'ouest de la ferme de Théoline se trouvent les vaches de Clément. "L'exploitation est composée de 200 hectares, nous produisons des céréales, du foin et du fourrage pour nos bêtes, détaille le jeune homme, tranquillement installé dans la paille au milieu de ses animaux. Nous avons un cheptel de vaches limousines d'une centaine de têtes et nous engraissons chez nous."

À 22 ans, Clément travaille à égalité aux côtés de son père. Depuis l'été, il détient 50% de l'exploitation. Il le remplacera lorsqu'il prendra sa retraite. Alors que ses sœurs ont choisi une autre voie, Clément ne s'est jamais imaginé dans une autre profession que celle d'agriculteur : "Une passion, ça ne s'explique pas ! On ne s'en lasse jamais, on est à la fois vétérinaire, mécanicien, électricien, on travaille la terre, on s'occupe de nos animaux."

Clément, 22 ans, tient l'exploitation avec son père - Lisa Melia

Quand on lui demande si, à 22 ans, ce n'est pas pesant de travailler du lundi au dimanche, sans week-end ni vacances, il hausse les épaules et souris : "Pour moi, c'est tous les jours dimanche ! Je peux quand même m'accorder du temps libre et dans mon groupe d'amis, on est tous dans l'agriculture. On n'est pas toujours à l'heure aux rendez-vous, mais ça n'embête personne."

Je suis très fier de mon fils et son papy est encore plus fier de lui. - Laurent

Laurent, le père de Clément, assure qu'il n'a jamais voulu influencer son fils dans le choix de sa carrière : "Je l'ai laissé tout à fait libre, parce que c'est un métier qui nécessite beaucoup de sacrifices. Pour accepter tout ça, il faut de la passion. C'est son choix et sa volonté d'assurer la pérennité d'une exploitation familiale. Mon père était agriculteur, mon grand-père aussi. Je suis très fier de mon fils, mais son papy est encore plus fier."

Deux générations qui travaillent main dans la main, c'est aussi l'occasion d'insuffler une dose de modernité supplémentaire "Quand j'étais au lycée, les ordinateurs n'existaient pas", s'amuse Laurent, qui apprécie l'apport de son fils à propos des nouvelles technologies. Sur l'exploitation, ils utilisent des logiciels météo, mais aussi des capteurs qui envoient des alertes sur les téléphones portables quand une vache est sur le point de mettre bas. "On ne s'en passerait plus aujourd'hui", indique Clément. Le jeune homme n'est pas inquiet pour l'avenir, malgré les difficultés du secteur. "Car on aura toujours besoin d'agriculteurs."