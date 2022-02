La Celmar et CCBE, les deux principales coopératives agricoles bovines de la Creuse, vont mettre en commun leur plateforme de vente. L'objectif, mieux imposer ses prix face aux abattoirs et rester compétitifs alors que la loi Egalim 2 suscite la colère des industriels.

Limousin : deux coopératives agricoles s'unissent pour vendre plus et plus cher

Produire davantage de viande bovine, et à des prix dignes pour leurs mille éleveurs limousins : c'est l'objectif des deux coopératives agricoles creusoises Celmar et CCBE. Pour ce faire, elles vont mettre en commun leur plateforme de vente d'animaux de boucherie. Au total, 45.000 bovins y seront proposés chaque année, à des prix harmonisés. Le projet couve depuis longtemps, mais la loi Egalim 2 en a été le déclencheur. "Désormais, les prix doivent être contractualisés, c'est-à-dire que le producteur et l'acheteur doivent signer un contrat définissant notamment les prix", détaille le président de la Celmar, Jean-Christophe Dufour. "Or, quand on a des contrats, on a des obligations. Si on n'a pas les volumes pour répondre à la demande demandés par les abattoirs, ils iront voir ailleurs !"

Consolider la filière viande dans le Limousin

D'où la nécessité de s'unir, pour affronter ce marché bousculé par le changement de législation. La loi Egalim 2, qui est censée permette aux éleveurs de répercuter leurs coûts de production sur les prix de vente, "va dans le bon sens", selon le président de CCBE, Jean-François Aucouturier. "Mais le rapport de force ne change pas fondamentalement. L'acheteur n'a aucune obligation d'acheter au prix voulu par le producteur ! L'enjeu de cette plateforme commune de vente, c'est de peser sur les marchés et de devenir incontournable, pour faire appliquer la loi".

D'autant que le volume de production baisse chaque année, même si la Creuse est moins concernée. Les causes en sont multiples, mais le résultat est le même, selon Jean-Christophe Dufour. "Il ne faut pas croire qu'une baisse de la production va faire monter les prix. Les abattoirs veulent du volume tous les jours, toute l'année. Si on ne peut pas en fournir, ils arrêteront de se tourner vers nous !" L'enjeu est donc de contribuer à consolider la filière viande dans le Limousin, et d'aller "chercher une rémunération juste pour les agriculteurs", conclut Jean-François Aucouturier.

Les deux coopératives espèrent lancer cette plateforme commune cet été. Elles continueront en revanche d'exister indépendamment.