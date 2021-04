Creuse : douze Ehpad se fournissent auprès de producteurs locaux, une première dans le département

C'est une première en Creuse ! Depuis janvier 2021, douze Ehpad se fournissent en pommes de terre, en pommes et en tomates auprès de sept agriculteurs creusois. Les commandes et les livraisons sont gérées par l'ESAT (établissement et service d'aide par le travail) du Masgerot. Le tout est encadré par la Chambre d'Agriculture de la Creuse. Les quatre parties ont récemment signé une convention. C'est le premier partenariat d'une telle ampleur dans le département.

Travail au long cours

Actuellement, les producteurs fournissent la totalité des pommes de terre et des pommes des douze Ehpad et une partie des tomates. Mais avant, il a fallu faire face à quelques appréhensions. "Il y avait souvent des craintes de la part des cuisiniers que le calibrage ne soit pas le bon ou que le produit ne corresponde pas au besoin" explique Louise Rothe, directrice de l'Ehpad de Bénévent-l'Abbaye et administratrice du GCS SIC (Groupement de coopération sanitaire Services inter-établissements creusois) qui gère l'ensemble des Ehpad dans le département. Après une réunion avec tous les acteurs en septembre 2020, les craintes se sont évanouies.

Logistique centralisée et sociale

Fournir autant d'établissements demande une grande organisation. La Chambre d'Agriculture a donc pensé à l'ESAT du Masgerot, qui emploie des travailleurs en situation de handicap, pour centraliser les commandes et les livraisons à Saint-Sulpice-le-Guérétois. "Les Ehpad nous passent commandes, on fait le relais auprès des fournisseurs, ils nous amènent la marchandise et ensuite on livre directement aux Ehpad. En plus on gère la facturation." Au total, cinq ouvriers s'y consacreront précise Alexis Piquet, directeur du pôle travail à l'Esat du Masgerot. "On fait office de prestataire logistique, sachant qu'on coûte moins cher qu'un prestataire privé".

Débouchés agricoles

Christine Vincent est arboricultrice à Measne, elle fournit 900 kilogrammes de pommes aux Ehapd soit 10% de sa production de fruits. "C'est un débouché intéressant car on est sûr d'avoir 900 kilos qui vont dans les Ehpad." En effet, avec cette convention les agriculteurs s'engagent à fournir un certain volume et les Ehpad s'engagent à les payer pour ce volume.

L'expérience va durer un an et pourra est reconduite. À terme, l'objectif est d'élargir ce partenariat à plus de produits, plus de producteurs et plus d'Ehpad. "On voit bien que c'est compliqué pour les producteurs de viande bovine majoritaire dans le département et qu'il faut se diversifier. Donc pourquoi ne pas envisager la culture plein champ ? Pommes de terre, haricots, petits pois ; toutes ces cultures peuvent revenir sachant que nous étions le deuxième producteur de pommes de terre après guerre" rappelle Pascal Lerousseau, président de la Chambre d'Agriculture.

Ce partenariat est par ailleurs un moyen de faire appliquer la loi EGA (Etats généraux de l'alimentation) qui recommande 50% de produits locaux dans les repas de la restauration collective d'ici janvier 2022.

Les EHPAD et les producteurs

Aujourd'hui douze Ehpad ont signé le partenariat :

Ehpad Ajain/Boussac/Chatelus Malvaleix

Ehpad Mainsat/Auzances

Ehpad Bellegarde en Marche

Ehpad Bénévent-l'Abbaye

Ehpad Bussière-Dunoise

Ehpad de Chambon-sur-Voueize

Ehpad de Dun-le-Palestel

Ehpad de la Chapelle-Taillefert

Ehpad de Fursac

Sept producteurs creusois :