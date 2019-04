Creuse : faire naître des vaches sans cornes, un avantage pour les éleveurs et les animaux

Faire naître des vaches sans corne, c'est possible grâce à une modification génétique. Et cela présente beaucoup d'avantages pour le bien-être animal et pour la sécurité des éleveurs. La Chambre d'agriculture veut développer cette pratique chez les éleveurs creusois.

Des vaches qui naissent sans cornes, c'est surprenant, mais ça existe ! Et la Chambre d'agriculture de la Creuse veut développer cette pratique chez les éleveurs de Limousines et de Charolaises. Car cela présente beaucoup d'avantages en termes de bien-être animal et de sécurité pour les agriculteurs.

Le premier argument, c'est la sécurité. Les vaches sans cornes ne se blessent pas quand elles se battent, elles ne s'accrochent pas à la clôture. "Les animaux sans cornes sont plus calmes et plus dociles que les cornus", explique Yves Henri, vice-président de la Chambre d'agriculture de la Creuse, en charge de l'élevage.

Moins dangereux pour les éleveurs

Autre point essentiel : c'est beaucoup moins dangereux pour les éleveurs, qui ne risquent plus de prendre un coup de corne pendant un vêlage, en déplaçant le troupeau ou en distribuant le foin.

Il n'y a plus besoin de passer par la case écornage, c'est-à-dire qu'il n'est plus nécessaire de brûler ou de couper les cornes lorsque l'animal est encore petit. Un gain de temps et d'argent pour l'éleveur. "Et c'est un stress en moins pour les animaux, ce sont des risques de blessures en moins. C'est donc plus confortable pour l'animal et pour l'éleveur", ajoute Yves Henri.

Des animaux plus calmes ont aussi une meilleure croissance, et donnent une viande de meilleure qualité. En effet, moins d'hématomes ou de bleus entraîne une chair plus présentable.

Et dernier argument pour convaincre les éleveurs conservateurs : après plusieurs années de croisement, la morphologie d'un bovin, avec ou sans cornes, est équivalente.

Comment faire naître une vache sans cornes ?

C'est une modification génétique qui permet de faire naître des vaches sans cornes. Concrètement, on a pris un gène naturel chez une race de bovin sans corne (l'Angus), et on l'a introduit chez d'autres races, en les faisant se reproduire.

Il fallu plus de 20 ans, et plusieurs croisements, pour parvenir à implanter le gène chez les vaches Limousines et Charolaises. "Aujourd'hui, on arrive à avoir des animaux qui ne sont pas génétiquement modifiés, et qui ont désormais le gêne sans corne naturellement", explique Dominique Loulergue, président du syndicat charolais en Creuse.

Sur la centaine de vaches du troupeau de cet éleveur à Saint-Michel-de-Veisse, 5 sont nées sans cornes. Et il compte bien augmenter l'effectif prochainement.

Actuellement, les animaux sans cornes représentent 5% des vaches limousines, présentes chez les éleveurs sélectionneurs. Le chiffre devrait augmenter dans les prochaines années.

Une journée pour expliquer aux éleveurs

Pour informer les éleveurs sur les vaches sans cornes, la Chambre d'agriculture de la Creuse organise une "journée technique" le jeudi 25 avril. Le matin, sur le marché de Chénérailles, vous pourrez découvrir une quarantaine d'animaux sans cornes, et écouter les témoignages de leurs éleveurs.

L'après-midi sera consacré à des ateliers techniques pour expliquer les avantages aux agriculteurs. Toutes les infos pratiques sont sur le site de la Chambre d'agriculture.