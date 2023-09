Creuse : la chambre d'agriculture teste de nouvelles variétés de maïs moins gourmandes en eau

Vous avez peut-être croisé des moissonneuses-batteuses ces derniers jours. La récolte du maïs bat son plein en ce moment en Creuse. Dans ce contexte, la chambre d'agriculture a convié les professionnels à venir découvrir de nouvelles variétés, moins gourmandes en eau. Depuis quelques mois, un essai est en cours chez Benjamin Gomy, agriculteur sur la commune de Tardes, dans l'est du département. Une quarantaine de professionnels et d'élèves du lycée agricole d'Ahun sont venus visiter cet essai.

ⓘ Publicité

Comparer les performances de ces nouvelles variétés

Cet agriculteur a planté six espèces de maïs "grain" fournies par trois semenciers. Par définition, ces variétés sont destinées à faire des grains pour nourrir les bovins. Elles sont moins adaptées au fourrage.

Ces semences ont été sélectionnées génétiquement pour mieux résister aux sécheresses, mais elles présentent des caractéristiques différentes : certaines variétés sont précoces, d'autres tardives. Elles ont toutes été cultivées sur une même parcelle afin de comparer leurs performances.

loading

Des rendements prometteurs

A première vue les cultures semblent prometteuses : les maïs mesurent environ deux mètres, leurs tiges comptent deux à trois épis : " C'est la moissonneuse batteuse qui nous donnera les chiffres, mais on est sur des rendements qui nous semblent satisfaisants pour l'année et pour le contexte pédoclimatique de la parcelle", explique Philippe Ducourthial, chef du pôle agronomie et environnement à la chambre d’agriculture.

Des différences apparaissent néanmoins sur le taux d'humidité des grains. Plus un grain est humide, plus il y aura de frais se séchage pour l'agriculteur.

loading

Une fois les moissons terminées, la chambre d'agriculture communiquera tous les résultats. Les agriculteurs pourront s'en inspirer pour choisir leurs semences de l'an prochain.