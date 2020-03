Creuse : la chasse aux sangliers prolongée pour tenter d'enrayer les dégâts chez les agriculteurs

La chasse aux sangliers a été prolongée en Creuse jusqu'au 31 mars, pour tenter d'enrayer leur prolifération. Ces derniers causent des gros dégâts dans certaines exploitations agricoles, et ce sont les chasseurs et les agriculteurs qui paient les pots cassés.

C'est la première fois qu'une telle décision est prise : la chasse aux sangliers a été prolongée au niveau national jusqu'au 31 mars, puis déclinée département par département. En Creuse, elle devait se clore le 29 février, elle a finalement été étendue, pour tenter d'enrayer les dégâts causés dans les exploitations agricoles. L'année dernière, en 2019, c'était la catastrophe dans le département : 565 000 euros de dégâts ont été remboursés aux agriculteurs par les chasseurs, qui espèrent que le scénario ne se renouvellera pas cette année.

Les sangliers sont particulièrement friands de maïs © Radio France - Manon Klein

Des dégâts considérables

Les sangliers causent chaque année des dégâts considérables dans certains champs. Ils piétinent les plantations, mangent le maïs, et abîment parfois les sols. Chaque année Nicolas Dupont, du Gaec Vervialles, à la Nouaille, perd environ 5% de ses surfaces cultivées à cause du gibier. Pour compenser, il se fait rembourser en moyenne entre 5 000 et 10 000 euros par an, en fonction de l'étendue des dégâts, par la fédération de chasse.

On ne peut pas continuer comme ça - Jean-François Ruinaud

L'année passée, la fédération de chasse de la Creuse a déboursé près de 565 000 euros pour les agriculteurs, selon son président Jean-François Ruinaud. Habituellement, la fédération "table à peu près sur 300 000 euros (...) 565 000 euros c'est énorme pour la Creuse" estime le représentant des quelques 7 200 chasseurs du département.

Certaines zones de la Creuse (en rouge) sont plus touchées que d'autres © Radio France - Manon Klein

En 2019, près de 4 000 sangliers ont été tués dans le département. Ça devrait être un peu moins cette année. Les zones les plus touchées par les sangliers, elles, se situent essentiellement dans l'ouest et le sud de la Creuse.