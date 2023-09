Creuse : la cueillette des pommes a commencé aux Vergers du Grand Murat de Bénévent-l'Abbaye

"C'est facile : on fait tourner la pomme sur elle-même, et on la cueille". Dans les allées des Vergers du Grand Murat, à Bénévent-l'Abbaye, Pierrette a déjà rempli deux cageots en une demi-heure. Cette Sostranienne est une habituée de la cueillette, cela fait 15 ans qu'elle vient chaque année avec son mari, "pour le plaisir de cueillir, et puis je peux les garder jusqu'à février ou mars prochain !" sourit-elle en continuant de remplir sa brouette. La cueillette a ouvert le 2 septembre dernier avec les variétés précoces, le 16 pour les autres.

Même si elle n'a pas tenu les calculs précis, Pierrette sait aussi que le kilo ramassé ici coûte moins cher qu'en grande surface : 1,10€ pour la Golden, 1,30€ pour les autres variétés, et 60 centimes pour celles ramassés par terre.

Certains cueilleurs font le stock de pommes aux Vergers du Grand Murat. © Radio France - Marie Dorcet

La cueillette des particulier représente 50% des ventes du verger

Et Pierrette n'est pas la seule à venir chercher ses pommes : tous les ans, la vente aux particuliers qui viennent cueillir eux-mêmes leurs stocks représentent environ 50% des ventes des Vergers du Grand Murat. "Il y a ensuite à peu près 25% qu'on transforme en jus de pomme pétillant, et 25% en vente directe au magasin" précise Hervé Gorse, le responsable.

Mais cette année, il est inquiet : la variété "Jubilé Delbard", qui représente 30 à 40% du verger, n'a rien produit du tout. "C'est une variété qui a tendance à alterner, c'est-à-dire produire un peu moins une année sur deux, et elle a énormément produit l'année dernière. Mais elle a aussi dû prendre une gelée précoce, car on a des variétés témoins à l'abri du bois qui ont quand même donné". Résultat, il va manquer 40 à 50 tonnes de pommes cette année, soit près de la moitié du volume habituel.

Face à cette difficulté, Hervé Gorse a dû faire un choix : il ne livrera à aucun des dix supermarchés creusois qu'il a habituellement comme clients. "Seul celui de Bénévent-l'Abbaye va prendre vraiment le surplus, mais ça sera au compte-goutte, tout comme le collège." Il espère pouvoir contenter tous les cueilleurs en terme de quantité, même s'il sait que la variété qui manque est pourtant très attendue : "cela fait trois semaines qu'on me demande quand aura lieux la récolte de la Jubilé, et je suis au regret de leur dire qu'il n'y en aura pas. C'est embêtant pour eux, et très embêtant pour moi".

La cueillette aux Vergers de Murat est ouverte tous les jours de 14 heures à 18 heures, jusqu'à environ fin octobre.