Creuse : la France Insoumise fait campagne à la ferme

En pleine campagne pour les présidentielles, la députée France Insoumise de l'Ariège, Bénédicte Taurine, vient de passer deux jours en Creuse. Elle est notamment venue visiter deux exploitations agricoles de taille moyenne et qui pratiquent la vente directe. Des modèles qu'elle promeut.

Bénédicte Taurine et des militants FI lors de la visite de la ferme du Prévert

Des fermes creusoises inspirent la France Insoumise (FI). A deux mois de l'élection présidentielle, la députée FI de l'Ariège, Bénédicte Taurine était en visite dans notre département. Soutien de Jean-Luc Mélenchon, elle est venue parler d'agriculture. Elle a d'abord animé une réunion publique à Aubusson sur le thème « Du champ à l’assiette » mercredi 9 février. Le lendemain, elle a visité deux exploitations agricoles. Il s'agissait de fermes de taille moyenne qui pratiquent la vente directe et font vivre plusieurs personnes.

Les Insoumis veulent rompre avec "l'agriculture productiviste"

Bénédicte Taurine a notamment visité la ferme du Prévert à Maisonnisses, une exploitation qui mise sur la diversification. Elle a une activité laitière avec une cinquantaine de vaches Montbéliardes. Une partie du lait est transformée sur place. Les fromages et autres yaourts sont ensuite écoulés en vente directe notamment sur les marchés. La ferme a aussi une activité de maraichage. Quatre personnes travaillent sur ce site. Les salariés sont rémunérés 1500 euros net. L'exploitation est par ailleurs en conversion vers l'agriculture biologique.

"Ce qui m'intéressait ici c'était de voir une ferme où on produit du lait et où on transforme", explique Bénédicte Taurine.

on se rend compte que sur de petites surfaces on arrive à avoir pas mal d'emplois qui sont créés

Le parti insoumis promeut ce genre de modèles. D'après son programme, Jean-Luc Mélenchon souhaite en effet rompre avec ce qu'il qualifie "d'agriculture productiviste".

Bénédicte Taurine avec des militants creusois de la France Insoumise © Radio France - Camille André

"On se rend compte que ce n'est pas le volume qui fait que les gens sont correctement rémunérés, c'est leur façon de produire. Ce n'est pas par le productivisme qu'on va y arriver, c'est par un changement de modèle qui réoriente l'agriculture vers quelque chose de local", prétend Bénédicte Taurine.

La production de broutards pour l'export est notamment dans le viseur de la députée FI. Une filière très présente en Creuse.

La campagne des insoumis dans notre département va se poursuivre. Deux autres réunions publiques auront lieu. La prochaine est prévue mi-mars à La Souterraine sur le thème de la démocratie et la sixième république. La seconde aura lieu début avril à Guéret et portera sur les salaires et le pouvoir d'achat.