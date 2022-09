Creuse : la pêche de 2ème catégorie interdite sur le bassin de la Tardes

Les réserves souterraines en eau continuent de baisser, en Creuse, sous l'effet de la sécheresse. Après la pêche à la truite, la préfecture interdit désormais de pêcher la carpe, le barbeau et le gardon sur le bassin de la Tardes et ses affluents.

La pêche à la carpe est désormais interdite sur le bassin de la Tardes et ses affluents.

À l'est de la Creuse, sur le bassin de la Tardes et ses affluents, la pêche de deuxième catégorie, pour les gardons, les barbeaux et la carpe est désormais interdite, sur décision de la préfecture. L'interdiction de pêcher la truite, elle, est reconduite au 15 septembre sur l'ensemble du département.

Sans surprise, la préfecture a reconduit toutes les restrictions sur l'usage de l'eau en Creuse, à l'issue du Comité Eau, une réunion avec les experts qui réalisent les relevés sur le terrain. Malgré les quelques pluies de ces derniers jours, les réserves souterraines continuent de baisser. Les précipitations prévues ce week-end ne suffiront pas à améliorer la situation.