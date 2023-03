Creuse : la raclette s'invite dans les menus des écoles pour promouvoir les produits locaux

Des pommes de terre avec du fromage fondu, du jambon et de la salade. Ce n'est pas le programme d'une soirée entre amis, mais bien le menu du midi ce lundi 13 mars à l'école primaire de Saint-Sulpice-le-Guérétois. Pour le plus grand bonheur des 150 élèves présents pour le repas, des maternelles comme des écoliers d'élémentaire.

Des produits locaux

Repas de fête donc pour les enfants, qui sont pour la plupart ravis du menu et n'hésitent pas à reprendre une deuxième ration. Et pas de répit derrière les fourneaux pour Marc Rollet, le chef cuisinier de la cantine, qui a utilisé 40 kilos de pommes de terre pour l'occasion, et six litres de lait pour l'occasion. Mais sa fierté, c'est surtout de composer la raclette avec des produits locaux.

Les pommes de terre proviennent en effet d'une exploitation agricole à Auge, près de Gouzon. Quant au lait, il arrive tout droit de chez Michael Magnier, éleveur laitier du côté de Dontreix. "C'est agréable de voir les enfants consommer nos produits, de se dire que le circuit court fonctionne".

Car c'est justement l'intérêt de cette "opération raclette" menée par la Chambre d'agriculture de la Creuse, donner envie aux plus jeunes (et aux moins jeunes) de goûter au quotidien des produits locaux, issus de la production creusoise. "Quand on voit les assiettes laissées vides par les enfants, on se dit que le pari est réussi", estime Pascal Lerousseau, le président de la Chambre d'agriculture de la Creuse.

Privilégier les circuits courts

C'est la deuxième édition de "l'opération raclette" en Creuse. Et cette année, la Chambre d'agriculture de la Creuse prévoit des repas dans 14 établissements du département, à destination de la restauration collective.

