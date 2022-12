Sécheresse : les agriculteurs manifestent à Guéret pour la reconnaissance de l'état de calamité agricole

Une soixantaine d'agriculteurs ont manifesté dans les rues de Guéret ce mercredi 14 décembre, à l'appel de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs. Ils protestent contre les contours de la carte "calamité agricole". Après les épisodes de sécheresse de cet été, beaucoup d'agriculteurs creusois ont subi des pertes de rendements, les obligeant notamment à piocher dans leur stock de fourrage plus tôt que prévu. La FDSEA et les Jeunes Agriculteurs avaient demandé la reconnaissance de tout le département en état de calamité agricole, afin que les éleveurs soient indemnisés. Mais le 9 décembre, ils ont appris que seule une petite partie de la Creuse serait concernée.

Les agriculteurs ont défilé dans le centre de Guéret © Radio France - Camille André

Du fumier a notamment été déversé devant la cité administrative, à l'entrée de la rue Martin Nadaud et devant la permanence de la députée NUPES de la Creuse Catherine Couturier.

Les agriculteurs ont déversé du fumier à l'entrée de la rue Martin Nadaud © Radio France - Camille André

Des discussions dans le calme

La manifestation, lancée en début d'après-midi, s'est terminée vers 17h. Les déversements de déchets agricoles visaient surtout à marquer les esprits. Les discussions entre les agriculteurs et les services de la préfecture se sont quant à elles déroulées dans le calme. Les syndicats agricoles ont fait savoir qu'ils allaient continuer de se battre pour obtenir la reconnaissance de calamité agricole pour tout le département. Les services de la préfecture ont laissé entendre qu'ils travaillaient encore pour teneter d'allonger la liste des communes creusoises reconnues en état de calamité agricole.

Pour le moment, la carte comprend deux zones : 96 communes sont concernées, même si cela pourrait évoluer à la marge. Dans le détail, cela comprend un grand croissant au nord de la Creuse, de Boussac-Bourg à St-Sébastien, avant de descendre vers Saint-Martin Sainte-Catherine ; et un autre au sud, de Gentioux-Pigerolles à Dontreix.