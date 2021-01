Creuse : manifestation des éleveurs à Guéret ce jeudi, exaspérés de ne pas être rémunérés au juste prix

Les éleveurs creusois manifestaient cet après-midi à Guéret. 150 d'entre eux avaient fait le déplacement, à l'appel de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs. Ils en ont marre de travailler à perte. Dans leur collimateur, la loi Egalim, et la grande distribution.

Ils étaient 150 à avoir répondu à l'appel de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs.

Devant le magasin Carrefour de l'avenue d'Auvergne, à Guéret, trois tracteurs sont garés. 150 agriculteurs de toute la Creuse ont fait le déplacement. A l'appel national de la FDSEA, le syndicat majoritaire dans la profession, et des Jeunes Agriculteurs.

Ils sont venus avec un message clair : les prix sont trop bas. Et pour le faire savoir, ils sont allés ré-étiqueter les barquettes de viande dans le magasin. Sur ces étiquettes, on peut lire "Coût de production : 4,50 € /kg. Prix d'achat au producteur : 3,50 € /kg carcasse." Il manque un euro, un euro qui ne va pas dans la poche des éleveurs.

Epuisés, démoralisés, ils en veulent à la grande distribution. Mais dialoguer avec les enseignes, ça n'est pas évident. "Moi faire du partenariat ça me dérange pas du tout, argumente Christian Arvis, président de la FDSEA23 face au manager du magasin. Mais à condition que l'agriculteur soit rémunéré au coût de production et c'est ce qu'on dénonce aujourd'hui!"

Cette colère, elle ne date pas d'hier. Samuel Bry, éleveur à Saint-Vaury, est au bout du rouleau. "C'est très dur, de toute manière le prix de vente ne couvre pas le prix de production, on ne vit plus." Avec son cheptel de 200 bêtes, il se dégage un revenu risible. "Entre 400 et 500 euros par moi. Ramené à l'heure, ça représente rien du tout. Y a pas beaucoup de corps de métiers qui voudraient travailler pour ce qu'on gagne. Ça fait 15 ans que je suis installé, 15 ans que c'est la même galère."

Pendant leur action, au cours de laquelle les agriculteurs ont visité trois grandes surfaces guérétoises, une délégation de la FDSEA était reçue, par la préfète de la Creuse et le suppléant du député Jean-Baptiste Moreau. Et avant de repartir dans leurs pénates, peu après 18 heures, ils ont déposé deux bottes de foin devant les locaux de France Bleu Creuse, avant d'y mettre le feu. Les pompiers sont intervenus rapidement.