Creuse : un camion au cœur de Guéret pour aller à la découverte des formations et des métiers agricoles

Un énorme camion double-remorque orange, stationne place Bonnyaud à Guéret depuis ce lundi 22 mai. Il restera là jusqu'à mercredi soir et sera ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. À son bord : un simulateur de conduite de tracteur, des casques de réalité virtuelle, la présentation de plus de 250 métiers dans les secteurs de l'agriculture, l'environnement ou encore l'alimentation.

Pour se plonger au coeur de l'activité d'un agriculteur : un simulateur de conduite de tracteur ! © Radio France - Valérie Menut

Avec le lycée agricole d'Ahun

Présenté au Salon international de l'agriculture en 2020, il ne cesse depuis de sillonner la métropole, mais c'est la première fois qu'il fait étape en Creuse. L'objectif est de faire connaître aux jeunes les différentes formations et ainsi les attirer vers ces métiers. D'ailleurs, le lycée agricole d'Ahun s'associe à l'opération. Des élèves sont sur place pour témoigner de leur cursus, avec à l'appui, des semis de légumes, deux brebis et une multitude de poissons, le lycée propose des formations piscicoles depuis des décennies, elles sont actuellement menacées faute d'un nombre d'élèves suffisant.

Deux brebis du lycée agricole d'Ahun sont aussi présentées place Bonnyaud pour parler du métier d'éleveur ovin. © Radio France - Valérie Menut

La chambre d'agriculture de la Creuse et l'Anefa Limousin (Association nationale paritaire pour l’emploi et la formation en agriculture) tiennent également un stand avec un atelier quiz. L'opération s'adresse en particulier aux collégiens et lycéens, mais tout un chacun peut venir découvrir le camion. Depuis septembre 2022, il a effectué 68 étapes dans toute la France et a accueilli plus de 59.000 visiteurs dont 20.000 élèves.