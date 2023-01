Creuse : un élève du lycée agricole d'Ahun en route pour la finale nationale du meilleur berger de France

Il n'en revient toujours pas ! Ce mercredi 25 janvier, Jean Mathivet, élève au lycée agricole d'Ahun termine à la 3e place de la finale régionale des "Ovinpiades". C'est bien mais pas suffisant pour aller défendre les couleurs de la Creuse au Salon de l'agriculture à Paris. Seuls les deux premiers sont qualifiés pour la finale nationale. Qu'importe, Jean est "déjà très heureux" d'être sur la 3e marche du podium. C'est pour lui une surprise, il ne croyait pas trop à ses chances.

Coup de théâtre

A la proclamation des résultats et contre toute attente, le concurrent arrivé devant lui jette l'éponge et cède sa place au Creusois. Jean est surpris et ému. Il remercie "le jeune haut-viennois arrivé 2e et ses professeurs du lycée agricole d'Ahun". Il sera donc à Paris le 25 février, lors de la finale nationale au Salon de l'agriculture.

Le jeune creusois disputera la finale du meilleur berger de France le 25 février à Paris