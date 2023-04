Creuse : un exosquelette à l'étude pour aider les éleveurs laitiers

Un exosquelette, c'est une structure externe en métal, avec des bras et/ou des jambes articulés qui permet de vous assister dans des tâches compliquées. Il décuple en fait votre force pour moins forcer sur vos muscles et de vous abîmer le corps, surtout lors de tâches répétées.

C'est une des solutions qui existent pour soulager les agriculteurs. Cet exosquelette est en étude pour 6 mois dans une ferme laitière près de La Souterraine, cet appareil va permettre à l'éleveur laitier de moins se fatiguer lors de la traite de ses vaches.

Pascal Lerousseau, président de la Chambre d'Agriculture de la Creuse, a été le premier à essayer l'exosquelette © Radio France - Fany Boucaud

"Mon bras se soulève beaucoup plus facilement !"

On l'enfile comme un sac à dos puis on rabat les branches mécaniques sur soi. "Tu sens la pression qui te lève les bras très facilement" explique Pascal Lerousseau, président de la Chambre d'Agriculture de la Creuse "ça ne gène pas pour travailler. Une fois qu'on l'a mis, on l'oublie".

Mais certains ne sont pas totalement convaincus, comme Michel, éleveur laitier. Pour lui, c'est un appareil qui peut être très efficace mais plutôt encombrant. Et puis "il n'est pas assez complet" remarque-t-il "il ne protège que l'épaule alors que le coude trinque aussi à force de faire les mêmes mouvements répétés durant la traite".

Un nouvel outil qui coûte 5.000 euros

Cet exosquelette, qui coûte 5.000 euros, est donc pour l'instant réservé aux éleveurs laitiers pour les aider dans la tâche répétitive de la traite. Mais d'autres exosquelettes sont en train d'être sélectionnés par la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, pour voir quel produit serait le mieux adapté pour nos éleveurs, que ce soit race à viande ou laitière, mais aussi arboriculteurs creusois.