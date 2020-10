Creuse: une eau meilleure grâce à une diminution des produits phytosanitaires

Chambre d'agriculture de la Creuse et syndicat des eaux de Boussac travaillent de concert depuis 4 ans avec les agriculteurs du secteur afin de réduire l'usage des produits phytosanitaires. Résultant probant pour le bassin versant des Martinats qui recueille l'eau sur plus de 1000 hectares alentour.

Nicolas Bourgin du syndicat des eaux de Boussac a de quoi être satisfait. Le bassin versant des Martinats a une teneur en nitrates qui ne dépasse jamais plus la norme de 50 micro-grammes par mètre cube. D'autres part, les doses de produits phytosanitaires relevés sont aisément écartés par l'unité de filtration. "Mais nous ne voulons pas nous arrêter là, affirme Nicolas Bourgin, plutôt que d'être dans le curatif et de dépenser plusieurs dizaines de milliers d'euros pour changer les filtres, mieux vaut accompagner les agriculteurs dans leur souhait de réduire les produits chimiques."

Comment devenir une ferme "déphy"?

Sous couvert d'un contrat territorial de 5 ans, et en collaboration étroite avec la chambre d'agriculture de la Creuse, le syndicat des eaux de Boussac a passé contrat avec des agriculteurs volontaires. Certains ont rejoint la démarche "déphy" de réduction des produits p^hytosanitaires. Comme l'explique Benoît Thiret ingénieur de son état, l'agriculture creusoise n'est pas une grosse consommatrice de produits chimiques. L'essentiel des herbicides empêche la pousse de mauvaises herbes et les fongicides repoussent les possibles maladies des céréales. "Pour diminuer les produits phyto, reconnaît Benoît Thiret, on peut encourager l'agriculteur à semer sur un sol déjà recouvert de végétal ou bien encore étudier les besoins de produits parcelle par parcelle et au besoin changer un peu les habitudes de travail, tout en sachant qu'il n'existe malheureusement pas de produit miracle."

Jean-Yves Vasseur est agriculteur-éleveur à Saint -Marien. Cela fait maintenant 4 ans qu'il est dans la démarche "déphy". Il touche ainsi une aide de 5000 euros afin de pallier les rendements inférieurs. "Moins de produits phytosanitaires, c'est par exemple le travail de nuit car le produit agit mieux. C'est aussi dans certains champs plus de labourage." La chambre d'agriculture peut lui dire de ne pas traiter telle parcelle telle année parce qu'elle est assez propre. Il faut également compter la réduction sur l'achat des produits et la moindre utilisation des tracteurs. L'un dans l'autre et avec une aide, il est possible de réduire l'usage des produits phytosanitaires.