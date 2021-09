Creuse : une nuit en forêt pour entendre de brame du cerf

Une soirée et une nuit en forêt pour écouter le brame du cerf : c'est une invitation de l'observatoire du cerf du massif central et la fédération départementale des chasseurs de la Creuse. Chaque année, en cette période, les cerfs mâles émettent un bruit particulier pour annoncer leur rut, et lancer la saison de la reproduction.

Au départ de la salle des fêtes de Clairavaux, Bruno Counioux - de la fédération départementale des chasseurs de la Creuse - se propose de vous accompagner dans ce spectacle. "Nous allons d'abord faire un topo sur l'animal, expliquer les habitudes du roi de la forêt. Et puis en début de soirée, _nous irons écouter le brame, peut-être voir des animaux si nous sommes chanceux avant la nuit_. Le tout est de profiter du spectacle sans les déranger : c'est une période très importantes pour les animaux."

Le rendez-vous est fixé à 20h30 à la salle des fêtes de Clairavaux. L'inscription est obligatoire auprès de la fédération des chasseurs.

Tarif : gratuit pour les enfants, 3 euros pour les 15 ans et plus.

Le pass sanitaire est obligatoire pour cette sortie.