Creuse : une ouverture de la pêche à la truite déjà placée sous le signe de la sécheresse

C'est un mélange à la fois d'excitation et d'inquiétude. A quelques heures de l'ouverture de la pêche de première catégorie, à savoir la pêche aux salmonidés dans tous les ruisseaux et rivières de la Creuse, les amateurs d'hameçons et de cannes à pêche ont déjà préparé le matériel. "Tout est déjà rangé, compartimenté depuis des semaines", pour Jean-Pierre Labarre, moniteur de pêche creusois. " C'est toujours un moment particulier de l'année pour les amateurs" .

Jean-Pierre Labarre emmènera avec lui une douzaine d'enfants de son école de pêche ce samedi 11 mars au petit matin à l'étang de Courtille à Guéret, pour profiter du premiers lâcher de truites. "Ils sont tous impatients, ils m'envoient des SMS et ils m'appellent déjà pour tout préparer". Un bon moment en perspective, avec l'étang de Courtille comme terrain de jeu. Reste que pour d'autres cours d'eau, la situation est déjà bien plus compliquée.

Des débits trop faibles

Avec la pluviométrie très faible de ces derniers mois, les rivières et ruisseaux du département se retrouvent avec un débit bien trop faible, et un niveau déjà critique, dès le début du mois de mars. Par endroits, le débit des cours d'eau se retrouve parfois même divisé par dix .

Conséquence de ce manque de ressources, la préfecture de la Creuse a décidé de placer le département en vigilance sécheresse. Pas de restrictions d'eau pour l'instant (du moins, pas encore), mais un appel à limiter sa consommation en eau au quotidien, que ce soit particulier ou professionnel.

"On a certains ruisseaux qui d'habitude, permettent de pêcher la truite en début de saison. Là cette année, ce ne sera pas possible. Malheureusement, je pense que ce sera encore une année critique" - Jean-Christophe Guittard, moniteur de pêche dans le nord de la Creuse.

Pour les professionnels de la pêche comme Jean-Christophe Guittard, ça commence déjà mal. "On démarre avec un gros déficit en eau. Si on compare quelques données, on se retrouve parfois avec le débit d'un mois de juillet, alors qu'on n'est rendus qu'au début de l'année".

Pour autant, rien n'empêche pour l'instant les pêcheurs de s'adonner à la pêche à la truite selon la Fédération de pêche. Les niveaux sont certes bas, mais n'empêchent pas la pratique. En Creuse, près de 6.700 personnes détiennent une carte de pêche cette année.

Des pêcheurs qui s'adaptent aussi aux conditions météo. Au magasin Pêche Nature à Guéret, on constate en effet un changement des mœurs, avec des amateurs qui s'équipent un peu plus tard dans la saison, en attendant de voir les niveaux remonter.

Ils sont aussi de plus en plus nombreux à se "diversifier", en achetant du matériel pour aller pêcher du carnassier, comme le silure. Autant de changements de pratiques, mais le problème reste le même. Les pêcheurs attendent maintenant de la pluie en abondance et un mois de mars bien fourni en eau. Il en va même de la survie de certains cours d'eau.