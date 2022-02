"On crève tous pour Danette" : opération coup de poing de la FDSEA dans plusieurs supermarchés de Châteauroux

Une vingtaine d'agriculteurs (FDSEA et JA) de l'Indre ont mené une opération coup de poing dans plusieurs supermarchés de Châteauroux. Ils souhaitent interpeller le consommateur en pleine renégociation des prix et à quelques jours du Salon International de l'Agriculture à Paris.

"On crève tours pour Danette" , "Origine : nulle part", "Tout est bon dans l'cochon, sauf le prix !" : voici quelque uns des messages adressés aux consommateurs, par les agriculteurs de la FDSEA et des JA de l'Indre. Ce jeudi 24 février 2022, ils ont collé des autocollants sur les produits de quatre supermarchés de l'Indre : Intermarché, Auchan, Leclerc et Carrefour.

Des autocollants contre les prix trop bas et les origines mal indiquées

En bleu de travail, les bottes aux pieds, les autocollants en main et les drapeaux syndicaux levés bien haut, la vingtaine d'agriculteurs pénètrent dans les rayons d'Auchan. Rapidement le rayon viande est pris pour cible, des autocollants jaunes et roses fleurissent ici et là. Anthony colle des autocollants "Origine : nulle part" sur un paquet de tranches de dinde : "comme là par exemple, Fleury Michon on nous indique que c'est préparé en France mais on nous indique Origine U.E" décrit l'agriculteur en pointant la ligne mentionnant l'origine de la viande.

Une marque est ciblée pour être trop ambiguë entre le lieu de transformation (France) et l'origine de la viande utilisée (U.E). © Radio France - Delphine-Marion Boulle

De son côté, Sylvain, colle minutieusement des autocollants : "tout est bon dans l'cochon, sauf le prix" , "vous êtes bien au courant de la crise que traverse la filière ?" nous lance-t-il. Dans un rayon voisin, Jérôme Tellier pointe du doigt l'attitude de Danone "qui ne joue pas le jeu sur les prix d'achat du lait", quelques minutes plus tard des autocollants "on se crève tous pour Danette" fleurissent sur les petits pots de yaourt.

Une célèbre marque de yaourts est prise pour cible car son fabricant ne joue pas le jeu des prix du lait selon la FDSEA. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Interpeller les consommateurs

En parallèle, les agriculteurs interpellent les clients qui font leurs courses. Sylvanie découvre ainsi, que la viande de son cervelas habituel est notée "origine U.E", elle ouvre de grands yeux et part changer son produit. Désormais c'est promis elle fera attention, d'autant plus que pour elle la viande origine France est symbole de qualité et de sécurité sanitaire.

En parallèle, les agriculteurs interpellent les clients. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

De leurs côtés, Simone et Jean prennent le temps d'échanger avec les agriculteurs. Retraités, ils regardent bien les étiquettes mais c'est difficile explique Simone "entre la marque du magasin, l'autre marque, et puis une autre encore ... c'est dure de s'y retrouver !", "déjà nous en prenant le temps on a dû mal à s'y retrouver, alors je pense que 50 à 60% des gens ne s'y retrouve pas" abonde Jean.

Le choix de la date n'a rien du hasard. En effet, jusqu'au 1er mars prochain les agriculteurs sont en train de renégocier les prix avec les distributeurs tandis que dans quelques jours se tient le Salon Internationale de l'Agriculture. Une façon donc d'interpeller sur l'envers du décor du métier d'agriculteur.