Crise du bio en Dordogne : les agriculteurs appellent l'Etat à l'aide

Sans aides, ils s'inquiètent de couler. La consommation de produits issus de l'agriculture biologique (AB) a chuté l'année dernière. La situation se complique donc dans les fermes. La commission bio de la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine s'est réunie ce vendredi 24 mars en Dordogne pour demander un plan d'urgence à l'Etat et ainsi sauvegarder la filière.

ⓘ Publicité

Jusqu'en 2021, le bio avait la côte et les produits AB montaient en flèche parmi les achats des consommateurs. En 2021, la crise commence à se ressentir : les ventes stagnent. 2022 signe la dégringolade : la consommation de produits bio baisse de 20 %.

La particularité de production du bio pas reconnue à l'achat

Hugues Bonnefond, producteur de lait bio à Rampieux, près de Monpazier, pointe notamment la grande distribution qui mélange l'agriculture biologique et les labels. Les consommateurs "avec le contexte économique, se tournent vers des produits moins-disants", conclut l'agriculteur périgourdin. "Le bio est un mode de production à part entière, notre juste valeur doit être reconnue et pérennisée,", défend-t-il.

Les fermes AB subissent donc les conséquences de cette baisse de la demande. "C'est un petit peu la panique", se préoccupe celui qui est aussi président de la commission biologique de la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine. Les coopératives invitent par exemple les producteurs de lait à vendre leur bio au prix du conventionnel.

20 % d'exploitations bio

En Dordogne, elles sont 1 400 exploitations AB, soit 20 % des fermes du département. En production biologique, le cahier des charges est strict et conséquent : "aspect climatique, environnemental, économique et produits sain et de qualité", liste Hugues Bonnefond.

Les secteurs les plus touchés par cette crise sans précédent qui frappe l'AB en France se vérifient en Dordogne. Les éleveurs sont parmi les plus alarmés. Dans le département, beaucoup réfléchissent d'ailleurs à revenir au conventionnel, selon la chambre d'agriculture. Les cultures parviennent de leur côté encore à s'en sortir mais les producteurs de fruits et légumes s'inquiètent eux aussi. Ainsi, la noix bio est également achetée au même prix que la conventionnelle en ce moment.

Qui pour reprendre la suite des futurs retraités agriculteurs bio ?

D'après les chiffres de la commission régionale, un tiers des agriculteurs biologiques de Nouvelle-Aquitaine vont le rester cette année. Un tiers réfléchit à poursuivre en 2023. Et un tiers doit partir à la retraite. Et cette tranche questionne particulièrement en Dordogne : qui pour reprendre ces fermes ? Vu la situation actuelle de l'AB, la chambre d'agriculture se soucie de ne pouvoir trouver de nouveaux agriculteurs qui reprendraient ces exploitations en bio.

"C'est l'emploi qui en jeu, la viabilité, la pérennité dans nos territoires et c'est aussi tout le système agroécologique environnemental qui va en pâtir, défend Hugues Bonnefond dans cette demande de plan de sauvegarde aux pouvoirs publics. Nous sommes moteurs dans tout ce scénario là, nous avons prouvé que nous étions capables de produire, que nous étions capables de nourrir les gens."

Au maximum, ne pas revenir au conventionnel

Le temps de laisser passer cette crise, et d'éventuelles aides de l'Etat, la commission bio de la chambre d'agriculture propose, aux éleveurs en difficulté notamment, de passer leurs bêtes en conventionnel et surtout de garder les surfaces agricoles utilisées (SAU), comme les champs de pâturage, en biologique. Une reconversion du conventionnel en AB prend en effet six mois pour l'élevage. Il faut compter sept ans pour les SAU.