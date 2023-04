Crise du bio : "On nous achète des pommes 30 centimes, elle sont vendues 4 euros"

C'est une tendance qui se confirme au fil des mois. L'inflation impacte durement la filière bio. En 2022, selon l'Agence Bio, la part de consommateurs réguliers a chuté de 16 points. Les prix trop élevés font fuir les clients. Il y a donc moins de produits bio dans nos frigos ou placards. La filière en Vaucluse se pose de nombreuses question alors que 30% des surfaces agricoles dans le département sont en bio.

"Sur le début de l'année 2023, ça a été très compliqué, mais tout a commencé dès la fin de l'année 2022." La baisse des ventes est une réalité pour Audrey Piazza. L'arboricultrice à Châteauneuf-de-Gadagne s'inquiète de la situation : "On pousse pour aller vers des labels environnementaux mais tout cela à un coût. Si demain ce n'est plus rémunérateur, les agriculteurs feront marche arrière".

Trop de labels ?

Sur la question des prix, Audrey Piazza indique qu'elle comprend l'attitude des clients. "Le bio est plus cher à produire, donc forcément c'est plus cher en rayon. Et aujourd'hui, dans un contexte inflationniste, les gens font attention à leur portefeuille. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qui me scandalise le plus, c'est qu'on nous paye des pommes 30 centimes et qu'elles sont vendues 3 euros ou 4 euros dans les magasins. Le problème, c'est que nous, on ne rentre plus dans nos coûts de production et que le consommateur se fait matraquer", explique la présidente des Jeunes agriculteurs de Vaucluse.

Les consommateurs évoquent également une perte de confiance dans les labels pour expliquer leur désamour du bio. "Il y a en a beaucoup. On était habitué au simple logo vert européen. Il faudrait surtout davantage de communication. Les consommateurs ne connaissent pas forcément la différence entre ces labels. C'est souvent le flou général", ajoute Audrey Piazza.