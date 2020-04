Crise du Covid19 en Corse : le succès des produits locaux

Les corses se tournent-ils de plus en plus vers leurs agriculteurs ? Pour les fêtes de Pâques ces derniers ont en tous cas vendu beaucoup plus d’agneaux et de cabris que d’habitude, en vente directe et livraisons.

Les corses semblent de plus en plus se tourner vers les produits locaux. Cette année les fêtes de Pâques sont marquées par l’absence de Merendella et autres repas de famille, confinement oblige. Pour autant les insulaires ont plus que jamais sollicité les producteurs pour les traditionnels agneaux et cabris de Pâques à en croire les agriculteurs.

"Que ça continue ! "

Johanna Barazzoli (agricultrice à Omessa) - DR/

Johanna Barazzoli

Johanna Barazzoli, éleveuse de chèvres et de brebis à Omessa en centre Corse, n’a jamais autant vendu d’agneaux et de cabris que cette année : « Cette année on n’en a pas assez ! Apparemment _les gens sont revenus aux produits locaux et il faudrait que ça continue ! La population se remet aux valeurs et cuisine surtout…_J’ai fait une publication Face Book avec les différents produits à vendre, agneaux, cabris de lait corses, les gens m’envoyaient des messages privés ou m’appelaient, et je livrais à domicile. Cette année il y a eu une forte demande, d’habitude à Pâques c’est plutôt l’agneau et cette année même le cabri on n’a pas eu de soucis. Que ça continue ! »

Un système solidaire

Cette hausse des ventes directes est une bonne nouvelle pour les représentants du monde agricole qui restent toutefois inquiets pour les prochains mois. La mauvaise ou l’absence de saison touristique pourrait avoir de graves conséquences pour les producteurs de fruits et légumes, de fromage ou encore de charcuterie. Les chambres d’agriculture demandent donc la mise en place d’un dispositif de solidarité entre la grande distribution et les producteurs. Un dispositif soutenu financièrement par l’État et la CDC.

Joseph Colombani, président de la chambre d'agriculture de Haute-Corse © Radio France - RCFM

Joseph Colombani, président de la chambre d'agriculture de Haute-Corse

Joseph Colombani, président de la chambre d’agriculture de Haute-Corse : « Certains produits qui seraient en tension rentreraient dans cette opération de solidarité. Une opération de promotion permettant d’écouler la marchandise en souffrance et aux consommateurs d’y accéder. L’idée c’est de faire des prix attractifs, le producteur ferait un effort, la distribution a déjà annoncé qu’elle ferait un effort, et il s’agit pour l’État et la CDC de participer pour compenser cet effort du producteur et garantir un produit de solidarité à un prix imbattable. »