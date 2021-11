"On est obligé de réduire notre production" : la crise du lait bio n'épargne pas le Finistère

La production de lait biologique a doublé en trois ans et la demande recule depuis le début de la crise sanitaire. A Rosnoën, dans le Finistère, Erwan Le Roux fait partie de ces éleveurs contraints de réduire leur production et leurs bénéfices.

Chaque année, Erwan Le Roux, producteur de lait biologique à Rosnoën, dans le Finistère, perd 20% de son chiffre d'affaire annuel, depuis 2019. La faute à une production qui a doublé et une demande qui recule depuis le début de la crise sanitaire. "On a dû réduire notre production et au lieu d'avoir 80 vaches à la traite, on a en 70. Ce qui veut dire moins de revenus".

Une situation "désagréable, inconfortable et dans certains cas très difficile", selon l'éleveur qui s'est converti au biologique il y a douze ans. Malgré ses efforts, il est contraint de vendre une partie de sa production au tarif du lait classique, soit presque moitié moins cher (32 centimes le litre contre 47 centimes le litre de lait bio).

Un pack de lait bio en plus dans le caddie pour sauver la filière

Les seuls à pouvoir faire repartir le secteur bio, ce sont les consommateurs selon Ludovic Billard, producteur laitier dans les Côtes-d'Armor. "Si chaque consommateur achetait un pack de lait de bio de plus pour l'année prochaine, on arriverait à écouler ces 200 millions de litre de lait qu'on aura potentiellement en trop", affirme le président de Biolait, un groupement de 1.400 éleveurs laitiers.

La demande doit repartir rapidement à la hausse pour protéger l'avenir de la filière. Ludovic Billiard insiste : "Il faut qu'on récupère des parts de marché pour continuer la croissance et les conversions de demain. Il y a un enjeu environnemental pour l'avenir et pas seulement économique".