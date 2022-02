Crise du porc : une enveloppe de plus d'un million d'euros pour les éleveurs de la Mayenne en difficulté

Depuis plusieurs mois, la filière porcine française est en grande difficulté. À la flambée du coût des matières premières, s'ajoute une hausse constante des charges pour les exploitations. En fin de semaine dernière, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie a donc annoncé un plan d'urgence pour les éleveurs de porcs, afin de soutenir leur trésorerie. Au total 270 millions d'euros seront débloqués dans les prochains mois, et en deux temps.

15.000€ par éleveurs

En Mayenne, la préfecture a donc réuni ce mardi après-midi les acteurs de la filière porcine pour évoquer la mise en place du plan d'urgence. Il y a 400 éleveurs dans le département et chacun pourra toucher sous conditions jusqu'à 15.000€ d'aides au maximum. Une somme qui reste insuffisante estime Mickaël Guillou, éleveur de porcs à Astillé, et porte-parole de la filière à la FDSEA 53. "C'est une somme qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Aujourd'hui, on constate une perte de valeur dans nos élevages. C'est essentiellement lié à l'augmentation des coûts alimentaires et à l'augmentation des matières premières. Donc, ce n'est pas ça qui va résoudre les trésoreries à moyen ou long terme" explique l'agriculteur.

Ces aides sont malgré tout une première réponse. La FDSEA demande aux éleveurs en difficulté de solliciter ces aides financières. "Cet après-midi on a aussi senti une volonté de vouloir restructurer la filière la filière porcine autour de la loi Egalim 2, avec la notion de contractualisation pour avoir plus de visibilité" poursuit Mickaël Guillou.

Trop de porcs en Europe ?

Pascal Aubry, président de la Coordination Rurale de la Mayenne craint des difficultés d'accès aux aides financières pour les éleveurs, avec d’importantes lourdeurs administratives. D'après l'agriculteur de Simplé, le problème de fond dans cette crise est la surpopulation porcine. "Clairement il y a trop de porcs en Europe. _On est aujourd'hui à 128% d'autosuffisance, c'est à dire à peu près l'équivalent de la production française que l'on doit exporter au niveau européen_. Et la fermeture du marché chinois n'arrange rien, parce que là-bas ils ont redéveloppé leurs élevages et aujourd'hui, ils sont autonomes. Bien sûr, on exporte encore un peu chez eux parce que la Chine est très consommatrice. Mais sur le reste de la viande, on va. Il faut être, soit trouver des marchés qui sont inexistants, donc. Il va falloir baisser la production de minimum 10% au niveau européen" juge Pascal Aubry.