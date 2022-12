Crise du vignoble bordelais : arrachage, maraîchage et crémants, les propositions de l'interprofession

Après l'appel à l'aide lancé par la filière , la réponse de l'interprofession était très attendue. Réuni en assemblée général ce lundi, le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux propose plusieurs pistes pour tenter d'enrayer le malaise généralisé. Outre l'arrachage primé dont le financement fait pour le moment défaut, la diversification vers des vins sans indication géographique ou encore la réorientation de la production vers davantage de blancs, de rosés et de crémants, le CIVB annonce "une Tournée des vins de Bordeaux partout en France" les 9, 10 et 11 mars.

"Arracher 10.000 ha a un coût"

Président du CIVB, Allan Sichel a d'abord rappelé "la manifestation d'un bon millier de viticulteurs, venus la semaine dernière des quatre coins du vignoble" pour réclamer l'arrachage primé. "Arracher des vignes, c'est un crève-cœur (...) c'est pourtant désormais la seule solution ". Le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux estime l'excédent à 500.000 hectolitres, "l'équivalent de 10.000 ha en trop".

"Mais arracher 10.000 ha a un coût (...) les mécanismes européens de subvention à l'arrachage n'existent plus", affirme le patron de l'interprofession. Cette recherche de financements est "l'objet de toutes nos discussions auprès des instances régionales, ministérielles et européennes."

Moins de rouges plus de blancs

Outre l'arrachage, "d'autres pistes doivent être explorées", poursuit Allan Sichel. La distillation, la diversification vers des vins sans indication géographique ou en IGP Atlantique, la diversification de l'outil de production vers des céréales, du maraîchage, du bois, des énergies vertes et le développement de l'œnotourisme.

Dans cette "crise multifactorielle, qui pousse tout [le] vignoble à une profonde remise en question", le CIVB constate que la baisse de la consommation des vins tranquilles est "structurelle". "Cette déconsommation, prégnante chez les jeunes (moins de 35 ans), touche en priorité la catégorie rouge" (85% du vignoble bordelais). Face à ce constat, Allan Sichel appelle à "[se diversifier]" : "Produisons progressivement plus de blancs, de rosé, de crémants, pour mieux répondre à toutes les occasions de consommation".

Une Tournée des vins de Bordeaux en France

L'une des annonces faites ce lundi par le président du CIVB concerne le retour de la "Tournée des vins de Bordeaux". Lancé en 2020 mais stoppé net par le Covid, l'événement est ressuscité "pour relancer la commercialisation des vins du Bordelais". Programmée les 9, 10 et 11 mars 2023, l'opération vise à mobiliser 2.000 viticulteurs et négociants qui iront à la rencontre des consommateurs, chez les cavistes, dans les restaurants et les grandes surfaces, "pour raconter qui se cache derrière la bouteille".

Le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux précise que "des formations" seront proposées en février, via l'Ecole du vin de Bordeaux, aux vignerons "qui ne se sentent pas à l'aise pour raconter leur histoire ou ceux (...) perpétuellement attaqués qui n'osent plus aller à la rencontre des consommateurs".

Le pavé jeté dans la carafe par un viticulteur à Pomerol

Lors de la présentation du budget 2022-2023 du CIVB durant l'assemblée générale, un viticulteur biologique à Pomerol s'est ému en constatant que l'interprofession disposait de 22 millions d'euros de réserves. Dominique Techer, qui est également secrétaire départemental de la Confédération paysanne de la Gironde, a proposé que ce "trésor de guerre" soit utilisé afin de financer l'arrachage primé.

"Et alors on me dit qu'ils n'ont pas le droit de l'utiliser pour financer directement l'arrachage. Mais si on anticipe les choses, pourquoi le CIVB sur cette base-là ne se porte pas caution pour un fonds d'arrachage ? Parce que là, au train où vont les choses, il n'y aura plus de vivants au mois de mars pour les fameuses tournées."

La Tournée des vins de Bordeaux, "ce n'est pas une réponse", affirme Dominique Techer. "Le CIVB se défausse de sa responsabilité puisque c'est lui qui, depuis quatre ans, n'a pas pris en compte le fait que la commercialisation s'est écroulée. Et donc, au bout de quatre ans, parce qu'ils sont bousculés par un collectif, ils viennent parler d'arrachage." Le vigneron estime que le CIVB "n'a pas fait son boulot de prospective".

Sollicité, Allan Sichel, le président du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, n'a pas souhaité répondre à nos questions.