Crise du vignoble bordelais : "Nous avons trinqué avec Emmanuel Macron en nous souhaitant une bonne santé"

Le vice-président du CIVB (conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux) et président du CNIV (conseil national des interprofessions viticoles) s'est livré ce lundi matin, lors de la matinale de France Bleu Gironde en direct du Salon de l'Agriculture, sur sa rencontre avec Emmanuel Macron samedi. Bernard Farges estime que le président de la République a pris "conscience" des difficultés du vignoble bordelais. Et il a eu "des mots utiles". Ils ont même "trinqué plusieurs fois pour montrer qu'on pouvait se souhaiter une bonne santé en trinquant", prenant le contrepied d'une nouvelle campagne de santé publique diffusée depuis mi-janvier en France. Alors que le vignoble de Bordeaux traverse une crise sans précédent, Bernard Farges a rendez-vous avec Elizabeth Borne la première ministre ce lundi et continue d'échanger avec Marc Fesneau le ministre de l'Agriculture.

Des annonces avant la fin du salon sur l'arrachage ?

Et face à la crise que traverse le vignoble bordelais, Bernard Farges espère "des annonces d'ici la fin du salon. Nous avons besoin d'arracher 10 à 15 000 hectares de vignes pour relancer le marché, les autres propriétés et alléger les stocks". L'Europe n'autorise plus l'arrachage primé depuis 2008. "Ce nouveau dispositif, nous devons le bâtir de A à Z, avec des outils qu'il faut créer".

Marc Fesneau le ministre de l'Agriculture s'est engagé déjà sur des mesures de distillation "demandées par tous les vignobles français". Des travaux sont en cours avec l'Union Européenne "pour accroître l'enveloppe et la passer de 160 à 200 millions. Mais il ne peut pas y avoir que des mesures conjoncturelles de distillation". Bernard Farges le répète, "il doit y avoir des mesures structurelles, comme nous le demandons pour l'arrachage. Et il a bien conscience de ça".

