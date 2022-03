Crise en Ukraine : les légumiers bretons demandent à pouvoir répercuter les surcoûts

Les producteurs de la SICA, un millier de légumiers et d'horticulteurs dans le nord Finistère, restent sur trois années positives, un chiffre d'affaires en hausse. C'est ce qu'il ressort de la dernière assemblée générale de la coopérative de Saint-Pol-de-Léon. Son président, Marc Kéranguéven, estime que l'on "se remet sûrement à manger plus de légumes qu'avant et il y a un retour au marché français, au terroir. Les dernières années montrent que les gens accordent de l'importance aux produits français. Et c'est rassurant pour l'avenir."

Sauf que la crise ukrainienne vient semer le trouble "ce qui risque de nous déstabiliser, c'est le coût des intrants", les engrais qui pour certains viennent de Russie. Mais aussi "la variabilité du coût de l'énergie notamment pour les producteurs qui sont sous serre. Ce n'est pas encore un péril mais une forte interrogation. Il va falloir que les producteurs puissent répercuter les coûts de production car quand on additionne toutes les hausses (énergie, engrais, emballage, transport) c'est impressionnant. Il faudra voir si une partie de la filière pourra prendre en charge ce surcoût."

Surcoût des engrais et du fioul

Et concernant les exportations vers la Russie ? C'est indolore, estime Marc Kérangueven, car "on n'exporte plus en Russie depuis l'embargo de 2012. On avait un marché au préalable qui n'était pas négligeable. Les frontières se sont fermées et les marchés se sont réorganisés."

Autre préoccupation, la recherche de main d'œuvre. De façon occasionnelle, mais pas seulement. "Les producteurs recherchent aussi de la main d'œuvre qualifiée pour gérer les ressources humaines et les outils. Cela reste un problème. Les premiers 40% du prix d'un légume, cela reste la main d'œuvre."