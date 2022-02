Crise porcine en Bretagne : comment bénéficier des aides du dispositif d'urgence de l'Etat ?

Les éleveurs de porcs sont confrontés à une baisse du prix d'achat de leur production et une hausse des charges.

Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, avait confirmé sur France Bleu, qu'une partie des aides allaient être versées aux éleveurs porcins d'ici la semaine du 21 février. Au total, un plan de 270 millions d'euros a été décidé par le Gouvernement, dont 75 millions d'euros doivent permettre de soutenir les exploitations d'élevage porcin confrontées à une forte dégradation de leur trésorerie. La préfecture d'Ille-et-Vilaine précise ce mercredi matin les critères pour bénéficier des ces aides.

Quels sont les critères ?

Cette aide d’urgence est d'un montant forfaitaire de 15 000 € par exploitation. Pour en être bénéficiaire, il faut avoir dépassé le seuil de 80 % de consommation des «crédits court terme de trésorerie et/ou crédits fournisseurs», sur un mois glissant à compter du 1er janvier 2022. L'éleveur de porcs doit également avoir fait une demande de prêt garanti par l’État (PGE) initiée auprès du réseau bancaire. Pour les exploitations n’ayant pas engagé de demande de PGE, l’attribution de l’aide devra être validée par la cellule départementale de crise.

Une enveloppe de 6,59 millions d'euros en Ille-et-Vilaine

Les demandes d’indemnisation peuvent être déposées dès à présent et jusqu’à épuisement de l’enveloppe allouée pour chaque département, par dépôt d’un dossier télédéclaré, sur le site demarches-simplifiees.fr. Il n'est pas nécessaire de communiquer ses données bancaires. L’enveloppe prévisionnelle pour les exploitants d’Ille-et-Vilaine s’élève à 6,59 millions d'euros. Ces aides font suite à un regain de tensions entre les éleveurs et la grande distribution, comme à Langueux, près de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) le 29 janvier, ou plus récemment avec les producteurs de lait ce mardi.