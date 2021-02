Crise sanitaire, taxes Trump : "C'est la vente directe qui va sauver les viticulteurs des Côtes de Bordeaux"

Ce mercredi, France Bleu Gironde vous propose une journée spéciale "Générations agriculteur". Le milieu de la viticulture notamment est très touché par la crise sanitaire et les taxes Trump. "Fin 2020, on a perdu 6% en volume sur l'export", explique la présidente de l'Union des Côtes de Bordeaux.

L'annulation du Salon de l'Agriculture, "c'est un coup dur de plus", déplore Françoise Lannoye, présidente de l'Union des Côtes de Bordeaux et invitée de France Bleu Gironde mercredi 17 février. Dans le département, les viticulteurs ont beaucoup souffert en 2020, entre la crise sanitaire et l'entrée en vigueur de taxes d'exportation vers les Etats-Unis, mises en place par le désormais ex-président Donald Trump fin 2019. "Au niveau des exportations des Côtes de Bordeaux, on a une chute fin 2020", détaille-t-elle. "On a perdu 6% de volume sur l'export, forcément sur les Etats-Unis parce que c'est là qu'on était vraiment développés. Ça nous a mis un coup d'arrêt alors qu'on avait augmenté notre part export de 30% ces dix dernières années."

La filière vin a été reçue lundi 15 février par le Premier ministre Jean Castex et plusieurs autres ministres pour évoquer ces taxes américaines mises en place à cause d'un conflit entre les constructeurs français Airbus et américain Boeing. "Nous avons réaffirmé nos positions", indique Françoise Lannoye. "La viticulture subit les conséquences d'un problème dont elle n'est pas du tout à l'origine. L'Etat fait de son mieux mais le gouvernement attend la nomination de la nouvelle administration américaine. Il espère obtenir une suppression de ces taxes après négociations, mais on ne nous donne rien de concret pour l'instant. Je ne suis pas pessimiste, mais je ne suis pas certaine que ça va se déboucher dans les 2-3 mois. Espérons que d'ici six mois, on y sera arrivé..."

Des aides financières limitées

"Heureusement aujourd'hui, la vente directe représente 55% du chiffre d'affaires dans les Côtes de Bordeaux", explique Françoise Lannoye. "Je pense que c'est ce qui va sauver nos viticulteurs." La présidente de l'Union des Côtes de Bordeaux a aussi remarqué une prise de conscience chez les consommateurs avec la crise sanitaire. "On a bien senti qu'ils avaient envie de soutenir les vignerons", se réjouit-elle. "Même sans les salons, les viticulteurs ont pu prendre contact avec tous leurs clients, faire des livraisons, et ne pas trop perdre en chiffres. Mais chacun a une situation très différente selon sa part d'export, il y a des personnes en souffrance."

Les viticulteurs girondins peuvent aussi bénéficier d'aides financières, mais elles restent limitées. "On a droit à des aides de stockage à cause des volumes qui ne sont pas partis en fin d'année, alors que la récolte suivante arrive", détaille Françoise Lannoye. "On a aussi des aides pour la restructuration du vignoble. Mais on n'a rien de plus, pas d'autres aides pour compenser les taxes Trump." Pour la présidente de l'Union des Côtes de Bordeaux, il s'agit maintenant de "faire le dos rond, c'est le lot de toute entreprise aujourd'hui. Il faut pouvoir tenir et espérer que les banques joueront le jeu", conclut-elle.