Crise viticole en Gironde : olivier, noisette, chanvre... Un plan d'actions pour diversifier les exploitations

Selon les travaux du GIEC, le groupe d’experts internationaux, le réchauffement climatique pourrait se traduire par une hausse des températures de 1,8 à 4 degrés d’ici 2100 sur la planète. Et chaque degré gagné entraînera un déplacement des cultures de 160 km vers le Nord. « Le vignoble, face au changement climatique », c’est justement le thème de la conférence organisée ce mardi à 19h à la cité du Vin de Bordeaux.

Un tiers prêt à tenter le coup

Sur le terrain, on s'active déjà pour tenter de répondre à cette évolution mais aussi à la crise viticole à très court terme. C'est dans ce contexte que la chambre d'agriculture de la Gironde lance son grand plan d'actions pour aider les viticulteurs à diversifier leurs activités. Jusqu'à la fin du mois de mars, elle va multiplier les réunions pour informer sur les filières qui offrent des débouchés avec des marchés porteurs (olives, noisettes, kiwis, chanvre, l'élevage...).

D'après une enquête de la chambre d'agriculture, près de 30% des viticulteurs qui souhaitent poursuivre leur activité sont prêts à se lancer dans la diversification aujourd'hui pour sauver leur exploitation agricole. C'est le cas de Cédric, installé aux Artigues-de-Lussac : "Cela devient vraiment très compliqué. On a souvent encore les millésimes 2021 et 2022 dans les cuves. Nos chais sont saturés. C'est très difficile de vendre même à des prix dérisoires". Il est donc prêt à arracher certaines de ses vignes pour planter des oliviers.

Une dizaine de filières sur la table

En tout, la chambre d'agriculture de la Gironde a ciblé une dizaine de filières pour aider les viticulteurs à se diversifier. Pour rappel, 80 % des exploitations sont viticoles en Gironde. "On a des pistes sur la noisette, l'olivier ou encore le kiwi. On travaille également sur la production du chanvre. Après, on a les filières d'élevage qui recrutent que ce soit en bovins, en canards gras, en agneaux notamment de Pauillac ou même en porcs plein air", explique Géraud Peylet, le coordinateur de ce plan d'actions.

Eric, lui, fait désormais des vaches laitières en plus de ses vignes : "Cela permet avant d'avoir une sécurité. C'est-à-dire que lorsqu'une production ne va pas, l'autre permet rééquilibrer la balance et de continuer à vivre un peu près normalement. Par exemple, en ce moment, c'est difficile avec le vin mais avec le prix du lait, ça permet de s'en sortir." Mais attention, cet agriculteur de Coutras prévient, il ne faut pas se lancer à l'emporte pièce du jour au lendemain : "On peut se diversifier mais il faut vraiment bien connaître la deuxième production que l'on va choisir. Il faut faire très attention au choix et surtout à l'organisation du travail car si une production ne fonctionne pas, ça peut entraîner l'autre dans la chute." Et après ces réunions d'informations et d'échanges, les intéressés auront le droit à des ateliers techniques dès début avril.