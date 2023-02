Crise viticole : l'interprofession du vignoble bordelais reçue au ministère de l'Agriculture

Arrachage primé, distillation de crise, prêts garantis par l'Etat... C'était un rendez-vous très attendu dans un vignoble bordelais en pleine crise . Après une première réunion prévue en janvier mais finalement reportée, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a reçu ce lundi matin les acteurs de la filière du vin français. Parmi les personnes présentes Rue de Turenne, Bernard Farges, le vice-président du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, et Stéphane Héraud, le dirigeant de la cave coopérative des Vignerons de Tutiac en Haute-Gironde.

ⓘ Publicité

Des vignerons bordelais saluent "des débuts de réponse" du ministre

Après une heure et demi d'entretien, Bernard Farges et Stéphane Héraud ressortent du ministère de l'Agriculture avec "des débuts de réponses" et un "optimisme qui n'est pas béat mais plutôt raisonnable". "Marc Fesneau nous a affirmé qu'il avait pris conscience de la crise dans laquelle se trouve la filière viticole française. Il nous a détaillé les réponses conjoncturelles et structurelles qu'il souhaite apporter au secteur".

160 millions d'euros pour la distillation de crise

La seule annonce concrète de la matinée concerne "une enveloppe de 160 millions d'euros pour la distillation de crise", explique Bernard Farges. Dispositif controversé , "ce mécanisme consiste à retirer du vin invendu du marché pour le détruire. Cela avait déjà été pratiqué pendant la pandémie en 2020, en particulier dans les régions où le stock s'est accumulé, notamment dans le vignoble bordelais".

Détruire du vin qui se trouve dans les chais? Le président du syndicat des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur reconnaît qu'il s'agit de "mesures très difficiles à porter" mais parle d'une "solution de court terme". Le montant de l'enveloppe mise sur la table semble toutefois "insuffisant" par rapport à tous les besoins sur le territoire français. "Il faut mobiliser les fonds de crise au niveau européen pour venir compléter la subvention", ajoute le vice-président du CIVB.

Sur l'arrachage primé des vignes, "des annonces à venir au Salon de l'Agriculture"

Concernant l'arrachage primé des vignes, mesure réclamée par une partie des viticulteurs bordelais , aucune annonce n'a été faite par le ministre de l'Agriculture ce lundi matin. "Nous avançons très concrètement mais les chiffres ne sont pas sur la table, indique le viticulteur Bernard Farges. Le ministre a demandé à ses services d'aboutir à des propositions avant le début du Salon de l'Agriculture", prévu à Paris du 25 février au 5 mars.