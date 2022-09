Avec la hausse des prix de l'énergie, l'usine sucrière Cristal Union payera plus chères ses factures d'énergie que l'achat de betteraves à ses producteurs. Malgré cela et la sécheresse estivale, l'année 2022 devrait être dans les moyennes des précédentes en termes de récolte.

Cristal Union payera plus chère sa facture d'énergie que l'achat de betteraves

"C'est une première dans notre histoire, le post énergie va devenir le 1er coût de nos dépenses devant l'achat de betteraves" annonce Pascal Hamon, le directeur industriel de Cristal Union.

Cette année, l'entreprise sucrière a commencé sa récolte plus tôt que les années précédentes. La raison : Cristal Union veut terminer sa production de sucre avant l'augmentation des prix de l'énergie début 2023. "Statistiquement, c'est la période où il fait le plus froid et où nous avons des pics de consommations, explique Pascal Hamon. Nous avons donc l'objectif de terminer la production avant la fin d'année."

Interview de Pascal Hamon, directeur industriel de Cristal Union, le vendredi 16 septembre Copier

Cristal Union a aussi modifié une partie de sa production. Une modification prise en avance avec le début de l'invasion russe en Ukraine. "Nous avions prévu l'arrêt de nos ateliers de déshydratation de pulpes qui fonctionne au gaz" rembobine le directeur industriel du groupe. Cette pulpe, une fois déshydratée et transformée en granulés est destinée aux éleveurs pour nourrir leur bétail. Donc, pour les éleveurs cette année, pas de granulés mais Pascal Hamon rassure que son groupe "a créé de nouveaux circuits pour vendre la pulpe directement à nos éleveurs."

Une récolte de betteraves dans la moyenne

En plus des factures d'énergie, Cristal Union a aussi dû composer avec la sécheresse estivale. Le rendement moyen sera de l'ordre de 13 tonnes de sucre par hectare. "C'est dans la moyenne des cinq dernières années, selon Pascal Hamon. Heureusement, la culture de betteraves est résiliente."

Pascal Hamon qui précise qu'avec la sécheresse, les betteraves risquent d'être plus petites mais plus sucrées.