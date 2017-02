A Crozon, la ferme de Ty An Digor est bio et participative

A Crozon, Vincent Le Guevello et Aurélie Uzenot avaient besoin de 40 000 euros pour monter leur exploitation. Ils ont donc misé sur la solidarité et la participation, en constituant un GFA (Groupement Foncier Agricole). En un an, ils ont réuni 75 investisseurs et leur ferme bio est lancée.

Le principe du GFA est simple. C'est un groupement foncier agricole citoyen où chacun achète des parts de cent euros. L'investisseur devient alors sociétaire du GFA et possède une partie des terres. L'exploitant peut ensuite louer les terres qu'il cultive à ce groupe de propriétaires. Ce qui a permis à Vincent et Aurélie, les exploitants, de réunir 40 000 euros.

75 investisseurs ont misé sur le projet

Même si ça a été un peu compliqué au début. "A la première réunion d'information, on était quatre", avoue Vincent. Finalement, les gens se sont mobilisés. Beaucoup de connaissances, mais également un Parisien ou encore un Québécois. "Là, on a vraiment senti qu'un groupe de personnes étaient derrière nous et souhaitaient que ça fonctionne, avec des personnes dans le lot qui consommeront très très occasionnellement nos produits car elles sont trop loin", se rappelle l'éleveur.

Une solution pérenne pour le sociétaire et l'agriculteur

Pour Vincent Le Guevello, c'est une façon efficace de s'implanter, sans trop de risque pour l'éleveur. Car ce dernier est protégé au niveau du bail. Et puis, financièrement, il y a une vraie différence selon Vincent. "Là, ça fait 40 000 euros tout compris. Si on avait dû acheter les terres, avec le prêt, ça n'aurait pas du tout été la même chose."

Ce qu'on trouvait intéressant, c'est que les personnes restent propriétaires de leur part, ce n'est pas un don. Vincent Le Guevello

Élever bio et à petite échelle

Le bio fait partie intégrante du projet. "C'est stipulé dans le contrat GFA qu'on doit travailler de manière biologique", explique Aurélie Uzenot, la compagne de Vincent. "Et ça correspond à notre façon de consommer et de travailler". Prochaine étape : obtenir les labels AB et "Nature et progrès". Et ainsi officialiser le bio auprès de leurs sociétaires.

Ici, comme au Salon de l'Agriculture, les pies noires sont à l'honneur. © Radio France - Soisic Pellet

Son compagnon fait des produits laitiers. Aurélie Uzenot, elle, a décidé de se lancer dans le pain. Bio évidemment. © Radio France - Soisic Pellet