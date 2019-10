Cueillette de champignons : attention à ce que vous ramassez pendant vos balades !

La cueillette de champignons bat son plein en Île-de-France ! L'occasion de profiter d'une balade en forêt tout en faisant des provisions pour le dîner... Mais attention aux variétés de champignons que vous ramassez : certaines sont toxiques et ne doivent pas être cuisinés.

Rambouillet, France

Sous les feuilles, dans les herbes, au pied des arbres... Malgré la pluie glaçante, les chasseurs traquent les champignons.

Parmi eux, Thibaut, 7 ans et demi : "C'est comme si on jouait à cache-cache avec des champignons !" Le panier de sa mère, Béatrix, est bien rempli : "Déjà en terme de couleurs, on est servis : du jaune, du blanc, du marron, du violet... C'est très joli à regarder !"

Ne pas se fier aux apparences

Beaucoup de couleurs... mais attention à ne pas se laisser hypnotiser par un champignon trop beau, qui peut être dangereux : "Un champignon peut avoir un bon aspect et être très toxique, explique Dominique Rabardy, président de la Société mycologique de Montgeron, dans l'Essonne. Un autre peut avoir un aspect banal et être un savoureux comestible".

Prenez garde par exemple à l'Amanite tue-mouches, le fameux champignon rouge à pois blancs, souvent représenté dans les dessins animés : "C'est un champignon "Disney" : quand vous demandez à un enfant de dessiner un champignon, 9 fois sur 10 il le fera rouge avec des pois blancs, détaille Dominique Rabardy. C'est aussi ce champignon qui décore les vitrines chez certains commerçants à l'automne, c'est un signe que la saison des champignons a commencé... Mais ce champignon est très, très toxique : il ne faut pas le mettre à la poêle."

Les chasseurs de champignons font le tri des comestibles et non comestibles à l'issue de leur promenade © Radio France - Jeanne Daucé

"On ne ramasse pas les champignons dont on est pas sûrs !"

Prudence donc, d'autant plus que les cas d'intoxication à cause des champignons se multiplient : sur les deux dernières semaines, près de 500 personnes ont été intoxiquées en France.

Alors surtout, en cas de doute, "on ne ramasse pas les champignons dont on est pas sûrs !", martèle Dominique Rabardy. Avant de cuisiner omelettes, pâtes et autres mets à base de champignons, demandez conseil à "des mycologues ou des pharmaciens qui ont fait les études nécessaires", suggère Dominique Rabardy.