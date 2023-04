Cueillette des fraises en Loire-Atlantique : "Cette année il ne faut pas se rater, sinon ce sera la dernière"

La cueillette des fraises a commencé il y a quelques jours. A la Fraiseraie du Lac, à La Chevrolière, commune au sud de Nantes, les premiers kilos viennent d'être récoltés. Dans cette exploitation de 90 hectares au total, on attend beaucoup de cette nouvelle saison, après une année catastrophique marquée par plusieurs mois de canicule.

Une récolte en baisse de 20 à 30% l'an dernier

En effet, en 2022, la cueillette des fraises produites sous serre y a été beaucoup moins bonne qu'habituellement : entre 20 et 30 % de baisse*. **"**C'était ingérable!*, se souvient le chef d'exploitation à la Fraiseraie du Lac, Patrice Rouillard. On a eu des pics à 45 degrés à l'extérieur. Donc imaginez à l'intérieur d'une serre la température qu'il faisait!"

Les effets des fortes chaleurs ont été encore pire pour les légumes d'hiver (potimarron, butternut, patate douce, panais, radis etc.), qui constituent la majeur partie de l'exploitation, et dont les semis ont grillé à répétition entre avril et septembre. "Donc on a eu aucun chiffre d'affaires pratiquement sur six mois, entre septembre et le mois de mars", poursuit l'agriculteur.

450.000 euros de pertes

Soit un très gros manque à gagner énorme : 450.000 euros de pertes de chiffre d'affaires au total l'année dernière, à la fois due à la baisse de rendement mais aussi à la très forte inflation. "Cette année, il ne faut pas se rater, sinon ce sera la dernière!"

Pour faire face, la Fraiseraie du lac privilégie autant que possible l'irrigation dite "goutte à goutte" et les variétés de légumes moins gourmandes en eau. Elle a, par ailleurs, triplé sa production mise en place l'année dernière de mini-pastèques.

L'exploitation s'est aussi séparée de six salariés permanents et compte augmenter ses prix. Mais cela ne compensera pas tout, prévient Patrice Rouillard. "On voit bien que le pouvoir d'achat des consommateurs est en berne. Et on nous dit que les gens consomment moins parce que c'est trop cher, souligne-t-il. Donc on va répercuter les prix, mais une partie simplement. Parce que la première idée, c'est déjà que ça se vende." Soit une hausse prévue du prix des fraises d'environ 10 %.