Mattexey, France

Il paraît que c’est ici le vrai pays de la mirabelle. Nous sommes en plein cœur du bayonnais, dans le sud de la Meurthe et Moselle. Le verger de Frédéric Hiroux se trouve à l’entrée du village de Mattexey. Plus de 1200 arbres fruitiers s’étalent sur 7 hectares, et entre les allées, femmes, maris et enfants sont agenouillés devant de grandes bâches vertes. Un large sourire aux lèvres, Anne-Marie ne boude pas son plaisir. Elle est venue d’Alsace avec sa famille « _j’ai amené tout le monde avec moi, mes filles, mes voisins, tout mon entourage…_l’année prochaine, je pense qu’on sera encore plus nombreux ». Jean Noël s’apprête à partir, sa remorque bien pleine « on est arrivé à 8 h 00, on a ramassé des mirabelles qui serviront uniquement en fruit de bouche, je reviendrai la semaine prochaine mais cette fois ce sera pour la distillation ».

L'AMAP des Mirabelliers de Mattexey compte 70 adhérents © Radio France - Mohand Chibani

Le nombre de contrats augmente chaque année

« L’AMAP des mirabelliers » a été crée en 2012 par Frédéric Hiroux et son épouse « Après 20 ou 25 ans d’arboriculture conventionnelle, on a décidé de passer au bio et donc de quitter la coopérative mais je ne renie pas les 25 années en conventionnel » explique Frédéric « et l’idée de l’AMAP nous est venue lorsqu’un jour, mon épouse et moi avons décidé de récolter seuls tous les fruits du verger et c’est à ce moment qu’on s’est dit , tiens, pourquoi pas proposer aux gens de venir cueillir eux-mêmes les fruits. On a commencé en 2012, le nombre de contrats augmentait chaque année. Le bouche à oreille a bien fonctionné. En 2018, nous avons signé 72 contrats, ce qui représente environ 150 familles. Nous sommes satisfaits ».

Chaque arbre peut donner jusqu'à 80 kgs de mirabelles © Radio France - Mohand Chibani

Un autre rapport avec les producteurs

Jacques est l’un des tout premiers « amapiens » à avoir été convaincu « on développe d’autres types de rapports avec les agriculteurs que ceux de simples consommateurs. C’est un principe de solidarité, de distribution en direct et on assure aux producteurs un revenu garanti »

Réserver un arbre coûte 20 euros si vous vous inscrivez avant le printemps, après il vous en coûtera 40 euros.